Il 5 dicembre è la Giornata mondiale del suolo: storia e significato

La terra è una delle risorse più preziose in nostro possesso, insieme all’acqua. Il problema è che le attività umane fuori controllo ne hanno seriamente messo in pericolo la stabilità, generando danni che a breve ma anche a lungo termine potrebbero rivelarsi devastanti. Da qui nasce la necessità, ogni anno, di celebrare una Giornata mondiale del suolo, fissata ogni 5 dicembre.

Il significato della Giornata Mondiale del suolo

Forse non ci rendiamo conto che un’enorme fetta del cibo che quotidianamente finisce sulle nostre tavole, il 95%, proviene dai suoli, che tra l’altro forniscono 15 dei 18 elementi chimici naturali essenziali per le piante.

Non è però certo un mistero che negli ultimi decenni gli equilibri naturali che stanno alla base della salute del suolo siano stati sconvolti, e alcuni temono persino che si tratti di un processo ormai irreversibile. La colpa è evidentemente da assegnare alle attività umane, che ne hanno causato una sempre più rapida degradazione.

L’erosione interrompe l’equilibrio naturale, riducendo l’infiltrazione e la disponibilità di acqua per tutte le forme di vita, e diminuendo il livello di vitamine e nutrienti negli alimenti. Non tutto però è ancora perduto, anzi. Sono numerose le soluzioni possibili a nostra disposizione, basta sapere dove, come e quando applicarle.

Esistono infatti svariate pratiche sostenibili che possono contribuire a un utilizzo del suolo consapevole che, dunque, non ne mini la stabilità: basti pensare tra le altre cose alla rotazione delle colture o all’aggiunta di materia organica e alle colture di copertura, tutte tecniche in grado di migliorare la salute del suolo, ridurre l’erosione e l’inquinamento, e aumentare l’infiltrazione e lo stoccaggio dell’acqua.

C’è poi un altro aspetto che vale la pena approfondire, legato alla biodiversità, cioè alla varietà di specie animali e vegetali che si sono insediate in una determinata area. Infine, le sopracitate tecniche migliorano la fertilità e contribuiscono al sequestro del carbonio, svolgendo un ruolo cruciale nella lotta ai cambiamenti climatici.

Il tema della Giornata Mondiale del suolo 2024

Nel 2024 tuttora in corso le celebrazioni si svolgeranno all’insegna del motto "Prendersi cura dei suoli: misurare, monitorare, gestire", un mantra che mette in evidenza l'importanza di avere sempre dati e informazioni accurati sul suolo per comprenderne le caratteristiche intrinseche e supportare decisioni consapevoli sulla gestione sostenibile della risorsa per garantire la sicurezza alimentare a livello globale.

Non sarà però un evento come gli altri, perché quest’anno in modo particolare avrà un sapore davvero speciale: siamo infatti giunti al decimo anniversario della manifestazione, che per l’occasione sarà celebrata nel Regno di Thailandia. Non è poi un caso se la Giornata mondiale del suolo coincide con la parallela sedicesima sessione della Conferenza delle Parti (COP16) della Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta contro la desertificazione (UNCCD), che si terrà dal 2 al 16 dicembre 2024 a Riyadh, in Arabia Saudita. Quest’ultima ricorrenza, ricordiamo, sarà trasmessa in diretta per aumentarne la visibilità e garantire la partecipazione globale.

Chiunque voglia partecipare contribuendo così ad aumentarne l’eco mediatica è invitato a farlo su tutti i social utilizzando l’hashtag #WorldSoilDay.