La Via delle Sorelle: 130 chilometri immersi nella natura tra Brescia e Bergamo

Brescia e Bergamo sono state designate Capitale della Cultura 2023 e per l’occasione i due comuni hanno sviluppato diversi progetti affascinanti, uno di questi è la Via delle Sorelle. E così la rivalità storica si trasforma in cooperazione, dando ulteriore forza e linfa a quel legame fraterno e di rispetto che ha accomunato le due province, soprattutto nel periodo di Pandemia (Brescia e Bergamo sono state tra le città più colpite d'Italia).

Un progetto ambizioso e affascinante

La Via delle Sorelle è quindi un progetto ambizioso, ideato dall'Associazione Slow Ride Italy (nata nel 2017 con lo scopo di incentivare attività di promozione e formazione in ambito turistico, enogastronomico, culturale e artistico), che collega le due splendide città nonché Patrimonio UNESCO in un cammino a tappe di 130 km. Si tratta di un tragitto bidirezionale; l'escursionista può scegliere la località di partenza e raggiungere il punto di arrivo in sei tappe (ciascuna di 25-30 Km) Oltre ai due capoluoghi lombardi, il cammino tocca 36 comuni e si sviluppa soprattutto sul paesaggio collinare, alla scoperta di luoghi magici che un tempo erano sotto il dominio dei Longobardi e della Serenissima.

Il percorso abbraccia più di 36 comuni e due siti UNESCO

Il tragitto attraversa svariate località; partendo dalla città della Leonessa d’Italia si incontrano i comuni di Collebeato (famoso per le sue pesche), Concesio, Gussago, Ome, Monticelli, Iseo, Corte Franca Adro, Capriolo e infine Paratico, dove si oltrepassa il confine delimitato dal fiume Oglio per entrare nella provincia bergamasca. Qui si incontrano i paesi di Sarnico, Credaro, Villongo, Gandosso, Grumello del Monte, Chiuduno, Gorlago, Brusaporto, Albano, Torre de’ Roveri, Villa di Serio, Nembro e Ponteranica prima di entrare nella città dei Mille. L’itinerario inoltre comprende due siti dell’UNESCO: il Museo di Santa Giulia a Brescia e il complesso di Bergamo Alta.

L'uomo incontra la natura

Oltre ai siti artificiali il sentiero abbraccia anche diversi paesaggi naturalistici (Parco dei Colli di Bergamo e quello di Oglio Nord, il Parco delle Colline di Brescia e la riserva delle Torbiere). Svariate anche le aree vitivinicole DOC in Franciacorta e Val Calepio, territori nei quali soffermarsi a gustare un ottimo calice di bollicine. La Via delle Sorelle, inoltre, racchiude altri cammini o percorsi di grande importanza: il sentiero 3V (il sentiero delle tre Valli intitolato a Silvano Cinelli, che si muove tra Val Sabbia, Val Trompia e Valle Camonica), il cammino di Santa Giulia, il percorso Verde dell'Oglio, la Via Mercatorum e il Cammino di Carlo Magno.

Le installazioni artistiche lungo l'itinerario

L’obiettivo del sentiero è quello di mostrare un volto nuovo delle due città e permettere agli appassionati di raggiungere l’itinerario attraverso l’attività fisica, senza l’utilizzo di mezzi inquinanti. Il tragitto, inoltre, è un museo a cielo aperto, visto che nel progetto sono stati coinvolti anche diversi artisti, i quali hanno portato il loro credo nel favorire un’esperienza autentica e sbalorditiva. Per l’occasione, infatti, le diverse installazioni come ponti, strade e sentieri lungo il tracciato sono state interamente restaurate. Tantissime anche le opere d’arte tra cui si ricorda il montaggio di Matthias Neumann sul Monte Maddalena e il nuovo progetto di Land Art dell’AAB intitolato il bosco dell’arte. Nel tragitto è stata ramificata anche una rete di accoglienza per dormire e mangiare (le aree di ristoro dislocate lungo le tappe offriranno prezzi modesti ai camminatori), visto che per completare interamente il percorso sono richiesti in media dai 6 agli 8 giorni. La Via delle Sorelle è quindi un nuovo modo di fare trekking, respirando a pieno la bellezza della natura. L’avventura vi aspetta, zaino in spalla e... si parte!