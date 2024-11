La tartare al gambero rosa siciliano firmata Alessandro Laganà

Un curriculum di alto livello per Alessandro Laganà, classe 1990, al fianco di Carlo Cracco, poi di Gualtiero Marchesi da Il Marchesino, dove ha ricoperto il ruolo di sous chef, e nella cucina di Aimo e Nadia, dove rimane per diversi anni.

Ora presiede e dirige la cucina di Cocciuto a Milano, in via Turati. Varie le proposte sia dallo chef Alessandro Laganà, sia dal pizza chef Umberto Calemme che selezionano le materie prime. Un piatto semplice, gustoso e di bell'aspetto è la Tartare di gambero rosa siciliano, di cui proponiamo la ricetta.

Ingredienti

100 grammi di gambero

Foglia di Shiso verde tagliata a giulienne

1 uovo

200 gr di olio

Sale e aceto qb e limone

Zest di 2 lime

100 gr prezzemolo

200 gr olio di semi

Procedimento

Tritare al coltello il gambero condirlo con olio, sale e zest di limone, finire con maionese aromatizzata al lime. Pressare e formare un disco con pellicola e coppapasta.