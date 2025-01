Degustazioni in cantina. Storia, ottimi vini e vestigia etrusche

A Montepulciano, in Toscana, alcune cantine del centro storico presentano una particolarità: l’ingresso si trova a un livello superiore del borgo, che si sviluppa in altezza, mentre l’uscita è situata più in basso, raggiungibile dopo aver sceso scale e percorso cunicoli. Nello specifico, Talosa (nella foto l’ingresso) è una delle più antiche cantine di Montepulciano, i cui locali per la degustazione, a base di prodotti tipici regionali, sono stati scenicamente ricavati dentro grotte di origine etrusca.

Per accedere, si scende quindi una lunga rampa e ci si immerge nell’atmosfera intima di un luogo unico, dove è presente persino una millenaria tomba etrusca. Quaggiù, in ambienti molto suggestivi grazie alla presenza della pietra arenaria, è possibile assaggiare le tipologie principali di vino che la fattoria, di proprietà dell’imprenditore romano Angelo Jacorossi dal 1972, produce. 33 ettari di vigneti nelle colline di Pietrose, località nota per le condizioni ideali per la viticoltura, danno origine al Nobile di Montepulciano Alboreto, Riserva, "Filai Lunghi" e al pregiato Toscana Rosso IGT "Pietrose". Vi sono poi anche un bianco, un brut rosé, un Vin Santo, una grappa e un olio, oltre ad altri ottimi vini.

L’azienda agricola Talosa organizza speciali wine tour che consentono di scoprire l’affascinante realtà della cantina storica risalente al 1500, un vero tesoro nascosto sotto la splendida Piazza Grande. Vi è altrimenti la possibilità di visitare i vigneti di Sangiovese, caratterizzati dal cordone speronato e dal guyot, adottati – insieme alla tradizione della vendemmia fatta a mano – affinché le uve siano di elevata qualità. Talosa si inserisce tra le eccellenze della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese. www.talosa.it; www.stradavinonobile.it.

Chiara Giacobelli