Go!2025, Gorizia è Capitale europea della Cultura 2025. Gli eventi da non perdere

Da Alanis Morissette, una delle cantanti più influenti nella storia del rock, a Steve McCurry, uno dei più grandi fotoreporter contemporanei: sono solo alcuni dei nomi che figurano nella lunga lista di ospiti previsti per “Go!2025& friends, un progetto che affiancherà il programma ufficiale di Go!2025 con numerosi eventi che si estenderanno oltre la città di Gorizia. Nell'anno in cui Gorizia e Nova Gorica saranno insieme Capitale europea della Cultura, l’iniziativa nasce con l’obiettivo di simboleggiare l’unione e il superamento dei confini.

Go!2025, Gorizia-Nova Gorica

Il cartellone di “Go!2025” prevede una serie di eventi di grande rilevanza a Gorizia-Nova Gorica, progettati per celebrare il titolo di Capitale europea della Cultura. Tra i principali appuntamenti, la mostra “Andy Warhol. Beyond Borders” presenta al pubblico un’ampia retrospettiva dedicata all’iconico artista americano, mentre “Italia Sessanta. Arte, Moda e Design” esplora il periodo di grande fermento culturale che ha caratterizzato il design e la moda italiana negli anni Sessanta. Per gli appassionati di musica, il concerto dei Thirty Seconds to Mars rappresenta uno degli eventi di punta del palinsesto, portando l’energia della band statunitense nel cuore di Gorizia. Inoltre, il programma include una serie di conferenze e installazioni che celebrano la storia e la cultura delle due città di confine, Gorizia e Nova Gorica, e il loro ruolo nella costruzione di un’Europa senza barriere.

Eventi senza confine

Accanto al programma ufficiale, il palinsesto di “Go!2025& friends” si estenderà a tutto il Friuli Venezia Giulia con una serie di eventi per coinvolgere non solo Gorizia, ma anche altre città della regione nel corso del 2025. Il programma vede eventi di rilievo come “McCurry. Sguardi Sul Mondo”, una mostra dedicata al celebre fotoreporter ospitata a Trieste e che esplora il tema dei confini e delle identità culturali, e “Terza Terra: Michelangelo Pistoletto e Cittadellarte a Villa Manin”, un’esposizione incentrata sui lavori di Pistoletto che promuoverà un dialogo artistico sul rapporto tra arte e territorio. A Cividale del Friuli, l’esposizione “Un mare di carta. La promozione del viaggio in nave tra Ottocento e Novecento” illustra l’evoluzione del viaggio marittimo come simbolo di scoperta e incontro tra popoli.

Dal punto di vista musicale, il programma di “Go!2025& friends” includerà i concerti di Sting, Robbie Williams e Alanis Morissette, che si esibiranno in diverse città della regione, creando un vero e proprio percorso musicale che attraversa tutto il Friuli Venezia Giulia.