Lignano Sabbiadoro oltre il mare: 6 escursioni tra natura, arte e relax

Una destinazione ideale per un weekend lungo fuori porta è Lignano Sabbiadoro, la più grande meta balneare del Friuli Venezia Giulia. Oltre alle sue celebri spiagge offre un buon numero di escursioni affascinanti da vivere in ogni stagione, tra natura, arte e un progetto urbanistico unico.

Baciata dalle tre acque dei fiumi del mare e della laguna che ne disegnano i confini e interagiscono dando vita a un ecosistema unico di salato, dolce e salmastro, Lignano Sabbiadoro si rivela al passo lento, lungo percorsi che costeggiano la costa e regalano panorami da cartolina: un paesaggio dipinto ad acquerello, piacevolmente silenzioso e seducente, lontano dal caos quotidiano. Passeggiare sulla spiaggia deserta, respirare l’aria salmastra e ammirare il mare è rigenerante. Le acque calme della laguna tutt’intorno creano l’ambiente perfetto per una pausa immersi nella natura.

Non solo natura. Per chi cerca una connessione tra arte, natura, architettura e urbanistica, può spingersi fino al Lungomare Kechler dove ammirare i mosaici che decorano gli stabilimenti balneari che qui si chiamano “uffici”. Addentrandosi poi a Lignano Pineta, si può scoprire l’urbanistica visionaria disegnata nel 1952, insieme ad alcune splendide ville, dall’architetto Marcello D’Olivo, che ha dato forma a un tessuto urbano unico: una strada continua a spirale che permette a chi la percorre di cambiare continuamente il proprio orizzonte di riferimento. Ecco alcuni spunti per scoprire Lignano Sabbiadoro da una prospettiva diversa. Gli itinerari sono pensati per tutti: dagli appassionati di jogging e trekking a chi predilige passeggiate a ritmo lento. Ogni percorso combina relax, arte e scorci incantevoli in un equilibrio perfetto, capace di sorprendere e affascinare. Da scoprire anche in sella a una bici, con il proprio ritmo.

Camminata rigenerante nel Profumo di Resina

Per immergersi nella natura, il percorso Nel Profumo di Resina è un’opportunità unica per camminare tra i maestosi pini marittimi e pini neri di Lignano. Il tracciato prende il via dalla parte finale del lungomare di Sabbiadoro e conduce verso la pineta. Il cammino si snoda lungo la pista ciclopedonale del Villaggio Bella Italia, dove tra arbusti e felci, non è raro incontrare gazze, colombacci e tortore, e, con un pizzico di fortuna, anche qualche volpe rossa.

Proseguendo poi in direzione di Lignano Pineta, il percorso si arricchisce di arte e architettura, regalando la vista di prestigiose ville storiche del ‘900 immerse nel verde e delle suggestive opere scultoree in pietra e in metallo del Parco del Mare, oltre che dei Mosaici sul Lungomare. Si procede poi verso Riviera.

Escursione in laguna, per romantici

Per chi ama camminare al tramonto, sul Lungolaguna Trento è possibile ammirare diverse sfumature immergendosi nel percorso Nei Colori del Tramonto. Il punto di partenza è da Porto Casoni in fondo alla Darsena “Porto Vecchio” che conduce lungo l’argine della laguna: un habitat perfetto per anatre, germani reali, cigni e l’elegante airone cinerino. Al calar del sole, le sagome di questi uccelli sembrano sospese tra acqua e cielo, creando riflessi incantevoli sulla superficie lagunare.

Passeggiando lungo il sentiero, la quiete del paesaggio rilassa corpo e mente, mentre all’orizzonte si intravedono i Casoni, le antiche abitazioni dei pescatori con i caratteristici tetti spioventi, che aggiungono fascino a questo percorso. Lo sguardo si perde poi oltre la laguna, fino ai monti del Friuli Venezia Giulia, illuminati dalle ultime calde luci del giorno.

Tra i mosaici del Lungomare Kechler

Per trovare una splendida connessione tra arte, natura, architettura e urbanistica, l’itinerario da imboccare è quello del Lungomare Kechler. Camminando lungo la passeggiata si possono ammirare i mosaici che decorano gli ingressi dei Bagni di Lignano Pineta, opere che richiamano ad ogni tassello il mare e la natura circostante.

Sono 7 le opere che si incontrano durante questo percorso, ciascuna dedicata a un personaggio significativo per il territorio. Tra queste spicca il mosaico “Omaggio a Marcello D’Olivo”, realizzato, come gli altri, dagli allievi della Scuola Mosaicisti del Friuli. L’opera, che si trova al Bagno 3, riprende uno dei bozzetti dell’architetto che negli anni ’50 progettò Lignano Pineta con l’innovativa struttura a spirale, integrando armoniosamente gli edifici nel paesaggio delicato della pineta. Questo lungomare, breve e facilmente percorribile in andata e ritorno, è ideale per una passeggiata lenta, per fare sport o semplicemente per fare un bagno d’arte.

Trekking tra spiaggia, laguna e pineta

Nordic Walking sulla spiaggia

Per gli appassionati di trekking, i l Nordic Walking rappresenta una valida alternativa. Con bastoncini ultraleggeri e abbigliamento comodo, si può partire per un’esperienza rigenerante, che attraversa la spiaggia, la laguna e la pineta, offrendo panorami che sembrano disegnati e un’immersione nella natura.

Nato in Finlandia, questa pratica sportiva è arrivata fino alla spiaggia di Pineta, diventando un’attività accessibile a tutti, indipendentemente dal livello di preparazione. Perfetto per gli sportivi alla ricerca di un allenamento completo e per i più sedentari che vogliono riscoprire il piacere del movimento, il Nordic Walking permette di divertirsi, mantenersi in forma e prendersi cura della propria salute, circondati dagli splendidi paesaggi lignanesi.

Un’escursione che parte dal lungomare

Lignano Sabbiadoro vanta 8 km di spiaggia che si estendono da Punta Faro alla foce del Fiume Tagliamento. Gli esploratori potranno scegliere tra una passeggiata sul bagnasciuga o sul lungomare. Entrambe le opzioni permettono di immergersi nella bellezza naturale del territorio, in un ambiente perfetto per il relax e l’attività fisica all’aria aperta.

Tra i percorsi più affascinanti spicca l’escursione che collega il centro città alla foce del Tagliamento e viceversa. Questo itinerario, infatti, può essere affrontato in entrambe le direzioni: partendo da Punta Faro e seguendo il Lungomare di Sabbiadoro, Pineta e Riviera fino al fiume, oppure percorrendolo in senso opposto. Si tratta di un percorso di 7-8 km che conduce al punto panoramico dove l’acqua dolce del fiume si mescola con le onde del mare, regalando scorci spettacolari. Ideale per escursionisti di ogni livello.

Passeggiata letteraria nel Parco Hemingway

Infine, per chi invece decide di trascorrere qui un fine settimana in bassa stagione, una tappa ideale è il celebre Parco Hemingway. Dedicato allo scrittore che soggiornò più volte in città, definendola la “Florida d’Italia”, il parco ospita una mostra fotografica permanente e scritti che narrano la sua vita. Questa oasi verde di circa 4 ettari è ideale per passeggiate lungo il percorso vita o per attività all’aria aperta come jogging e yoga. Durante le stagioni più fredde, il luogo conserva tutta la sua atmosfera di pace. Uno scenario ideale per chi ama fare lunghe passeggiate rigeneranti, immersi nel verde e nella poesia.

