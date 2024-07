Zelensky: "La Russia partecipi al secondo vertice di pace”. La Spagna invia 10 tank Leopard a Kiev

Roma, 15 luglio 2024 – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è convinto che la Russia dovrebbe partecipare a un secondo vertice per la pace in Ucraina, dopo il primo incontro in Svizzera il mese scorso. "Credo che i rappresentanti russi dovrebbero essere presenti al secondo vertice", ha affermato il leader di Kiev, esponendo in conferenza stampa i lavori preparatori per il nuovo appuntamento. Intanto la Spagna ha inviato 10 carri armati Leopard e un significativo numero di razzi anticarro. Saranno trasferiti via mare in Polonia, da lì saranno spostati in Ucraina. Berlino: “Capitali Ue nel mirino di Mosca dopo i missili Usa in Germania? Lo sono già”

Il presidente ucraina Volodymyr Zelensky (foto Ansa)

Le notizie in diretta