Nuova eruzione in Islanda, evacuata Grindavík: si teme che il magma scorra sotto la città

Reykjavík (Islanda), 14 gennaio 2024 – Una nuova eruzione vulcanica sta minacciando Grindavík: l’Islanda è nuovamente in stato di emergenza. A meno di un mese dall’ultima esplosione, il vulcano Fagradalsfjall è tornato a fare paura: una crepa si è aperta più a sud rispetto all’eruzione dello scorso 18 dicembre.

Secondo gli esperti geoscienziati, il magma potrebbe trovarsi esattamente sotto la città ed è per questo che alle 4 di questa mattina (le 3 ore italiane) gli abitanti sono state evacuati. La situazione sta precipitando di ora in ora, tant’è che alle 6 le autorità anno ordinato alla squadra di intervento di lasciare la zona.

L’allarme è scattato a notte fonda, intorno alle quattro di oggi, domenica 14 gennaio. La parte orientale di Grindavík – che si trova a sud-ovest della capitale Reykjavík – è rimasta senza elettricità e tutti i turisti sono stati allontanati dal famoso centro termale ‘Laguna Blu’, che sorge sulla diga della centrale elettrica di Svartsengi.

Gli esperti geoscienziati dell'Imo stanno valutando la situazione nelle vicinanze di Grindavík, alla luce dell'attività sismica notevolmente aumentata che si è verificata già a partire da ieri sera. “Si è aperta una crepa su entrambi i lati delle difese che si erano iniziate a costruire a nord di Grindavík”, ha scritto l'Imo nel suo bollettino.

Si teme che fiumi di lava stiano scorrendo sotto la città, con il pericolo di fuoriuscita. La Grindavìk è stata completamente evacuata poco prima delle quattro del mattino.

Le immagini di sorveglianza sul vulcano su Fagradalsfjall mostrano grandi colate di lava arancione brillante fuoriuscire nella notte. Si tratta della quinta eruzione vulcanica in Islanda in due anni, la precedente si è verificata la sera del 18 dicembre in un'area a sud-ovest della capitale Reykjavik.

Anche in quell’occasione, 4mila abitanti avevano dovuto lasciare le proprie abitazioni di Grindavík, per il pericolo di esplosione con fuoriuscita di magna e gas nocivi.

Grindavik è una una piccola città a sud ovest della capitale islandese dove vivono 4mila abitanti. Era già stata evacuata l'11 novembre come misura precauzionale in vista dell’eruzione che si è poi verificata il 18 dicembre. Da allora, ai residenti è stato permesso di tornare a casa solo per un breve periodo, prima di essere evacuati d'urgenza la scorsa notte. Trentadue sistemi vulcanici sono considerati attivi in questa terra di fuoco e di ghiaccio, la regione più vulcanica d'Europa.