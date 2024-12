Vietnam, corsa per salvare la ‘regina delle truffe’ condannata a morte. Servono 9 miliardi

Roma, 7 dicembre 2024 – Ore contate per salvare la miliardaria vietnamita Truong My Lan da una condanna a morte per aver ideato una delle più grandi frodi della storia mondiale, facendo sparire miliardi dal sistema finanziario vietnamita.

La 68enne martedì scorso ha perso il suo appello contro la condanna, dopo che ad aprile era finita nel braccio della morte da un tribunale di Ho Chi Minh per appropriazione indebita di oltre 12 miliardi di dollari, una somma equivalente a circa il 3% dell’intera economia del Vietnam.

Magnate immobiliare, Truong My Lan era una delle donne d’affari più ricche del Paese.

Ha accumulato un portafoglio incredibilmente prezioso di case di lusso, hotel e proprietà commerciali in tutto il paese e all'estero, presumibilmente trasformando di fatto una grande banca nel suo bancomat personale.

Ora, secondo quanto riporta la Cnn, il suo destino è segnato. A meno che la sua condanna a morte non venga tramutata in ergastolo se Lan ripagherà tre quarti di ciò che ha guadagnato con la frode, come hanno detto i giudici nella loro sentenza. Tradotto: 9 miliardi di dollari.

Nata nel 1956 da una modesta famiglia sino-vietnamita, Lan ha iniziato a vendere cosmetici con sua madre nel mercato più antico di Ho Chi Minh City. Partita dallo sviluppo di piccole imprese, la sua ricchezza è salita alle stelle dopo aver incontrato l'investitore di Hong Kong Eric Chu, diventato poi suo marito nel 1992, anno in cui Lan ha fondato la società immobiliare Van Thinh Phat. Nel 2011, il magnate era già una figura imprenditoriale potente ma di basso profilo a Ho Chi Minh City. Quell’anno fu coinvolta nella fusione della Saigon Commercial Bank, in difficoltà con altri due istituti di credito, in un accordo coordinato dalla banca centrale del Vietnam.

Più di un decennio dopo, la manipolazione del sistema bancario è venuta alla luce quando è scoppiata la bolla immobiliare del Vietnam e i crediti inesigibili hanno iniziato ad accumularsi mentre diverse imprese collegate a Lan hanno sofferto finanziariamente durante la pandemia. Lan è stata arrestata nell’ottobre 2022, scatenando una corsa contro la Saigon Commercial Bank (SCB), allora il quinto finanziatore della nazione, per sospetti sui suoi legami con i presunti crimini finanziari con la miliardaria.