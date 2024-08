Bambino rompe una giara dell’età del Bronzo. E il museo regala alla famiglia un tour guidato

Roma, 29 agosto 2024 – Un bambino di 4 anni anni ha fatto cadere e ridotto in pezzi una giara vecchia di 3.500 anni fa: è avvenuto al Museo Hetch di Haifa, in Israele. Il reperto, risalente all’età del Bronzo, era particolarmente raro proprio perché intatto.

Il vaso era esposto vicino all’ingresso del museo, senza protezioni o barriere, perché la curatela del museo ritiene che ci sia un “fascino speciale” nel mostrare i manufatti “senza ostruzioni”. Il bambino era “curioso di sapere cosa ci fosse dentro” il vaso, e l’ha quindi “tirato leggermente verso di sè”, ha raccontato il padre alla BBC. In questo modo, il reperto è caduto e si è frantumato. L’uomo ha dichiarato di essere “sotto shock” per quello che è successo.

Il museo è stato tuttavia comprensivo: dal momento che si è trattato di un incidente e non di un danno intenzionale, ha invitato il bambino e la famiglia a tornare alla mostra per un tour guidato. “Ci sono casi in cui gli oggetti esposti vengono danneggiati intenzionalmente, e questi casi vengono trattati con grande severità, coinvolgendo anche la polizia”, ha dichiarato alla BBC Lihi Laszlo, parte dello staff del museo. “In questo caso, tuttavia, non si trattava di una situazione simile. Il vaso è stato danneggiato accidentalmente da un bambino in visita al museo, e la risposta sarà di conseguenza”, ha concluso Laszlo.

È probabile che la giara fosse originariamente destinata al trasporto di provviste locali, come vino e olio d'oliva. È precedente all'epoca dei re biblici Davide e Salomone ed è caratteristica della regione di Canaan, sulla costa orientale del Mediterraneo. Oggetti simili di ceramica trovati durante gli scavi archeologici sono di solito rotti o incompleti quando vengono alla luce, e questo ha reso il vaso intatto “un ritrovamento impressionante” quando è stato scoperto.

È stato nominato uno specialista in conservazione per restaurare il vaso, che verrà riportato al suo posto "in breve tempo". Il museo ha riferito alla BBC che "quando possibile, gli oggetti vengono esposti senza barriere o pareti di vetro". E "nonostante il raro incidente", intende continuare così.