Valanga sulle Alpi in Francia, 4 morti e feriti

Roma, 9 aprile 2023 – Valanga killer in Francia. Almeno quattro persone sono morte e un numero non meglio precisato è rimasto ferito da una slavina caduta oggi verso l'ora di pranzo sulle Alpi, sul ghiacciaio di Armancette, in Alta Savoia. Lo rivela con un tweet il ministro dell'Interno francese, Gérald Dermanin, che afferma che il bilancio è ancora “provvisorio» e che i soccorritori sono al lavoro”, rivolgendo un pensiero alle vittime e ai loro cari. Nelle operazioni di ricerca sono stati mobilitati due elicotteri e più di 20 soccorritori.

Il bilancio

Il bilancio della valanga, ancora provvisorio, è stato diffuso dalla Procura francese: le vittime confermate sono quattro, a cui si aggiunge un ferito e altre 8 persone coinvolte nella slavina, ma rimaste illese. Ancora incerto il numero di eventuali soggetti che potrebbero essere rimasti sotto la slavina. Si cercano eventuali superstiti.

La slavina

Il quotidiano locale 'Le Dauphiné Libéré' ha riferito che il primo allarme è stato dato intorno alle 11,27 nel comune di Les Contamines-Montjoie, sul ghiacciaio dell'Armancette, quando una grande valanga larga 500 metri e profonda più di 1.500 metri ha devastato la zona, solitamente molto affollata.