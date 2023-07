Usa-Cina, Harry Kissinger (100 anni) ha incontrato il presidente Xi a Pechino

Roma, 20 luglio 2023 - Il centenario Henry Kissinger ha incontrato il presidente Xi Jinping a Pechino alla Diaoyutai State Guesthouse. L'ex segretario di Stato americano è volato martedì a sorpresa in Cina. Una mossa che conferma l'impegno americano per rapporti più stretti con Pechino dopo mesi di altissima tensione su Taiwan. Anche se non c'è nulla di ufficiale, visto che il dipartimento di stato Usa ha riferito che era a conoscenza in anticipo della visita di Kissinger in Cina, ma che non è in missione per conto del governo americano e che "non viola le sanzioni Usa", anche se ha visto il ministro della Difesa di Pechino, finito nella blacklist di Washington.

Una visita simbolica, in coincidenza con il 52mo anniversario del viaggio segreto di Kissinger che negli anni '70 favorì la normalizzazione dei rapporti fra Stati Uniti e Cina, e politica, vista l’attuale tensione su Taiwan e lo stop sul dialogo militare a seguito delle sanzioni americane imposte a Li nel 2018 per l'acquisto di un aereo da combattimento dal maggiore esportare di armi russo.

In New York Times nei giorni scorsi sottolineava come "l'accoglienza per Kissinger, che più di 50 anni fa ha contribuito a spianare la strada ai rapporti diplomatici tra Stati Uniti e Cina durante l'amministrazione del presidente Richard M. Nixon, è stata più calorosa di quella per gli attuali funzionari americani che hanno recentemente visitato Pechino per cercare di stabilizzare le relazioni USA-Cina".