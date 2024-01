Usa 2024, Trump vince le primarie repubblicane anche in New Hampshire

Roma, 24 gennaio 2024 – Trump vince le primarie repubblicane anche in New Hampshire. Si tratta di un risultato storico. Con oltre il 54% dei voti, l'ex presidente americano ha superato l'altra candidata Haley che si è congratulata ma ha avvertito: “La corsa non è finita”.

Il tycoon va però all'attacco della sfidante, affermando che dovrebbe abbandonare la corsa per le elezioni Usa 2024. "Quando vinci in Iowa e vinci in New Hampshire, nessuno ha mai perso, così noi non saremo i primi". ha detto Trump, esprimendo la certezza del fatto che la sua nuova vittoria lo proietti verso la nomination, anche se il cammino delle primarie è appena iniziato.

Biden vince intanto le primarie dem nello Stato nonostante non sia in lista.