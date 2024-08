L’Uragano Debby fa cinque morti in Usa e deposita sulla costa un milione di dollari di cocaina

Roma, 6 agosto 2024 – È di cinque morti il bilancio dell’uragano Debby che si è abbattuto negli Usa prima di indebolirsi in una tempesta tropicale. Quattro le vittime in Florida, secondo quanto riferiscono le autorità. Tra loro anche un ragazzo di 13 anni, ucciso da un albero caduto sul tetto di una casa nella città di Levy County, vicino a Gainesville. Le altre vittime sono un conducente, finito in un burrone con il proprio camion nella contea di Hillsborough, nei pressi di Tampa; una donna e un bambino di 12 anni, la cui auto si è schiantata lungo una strada nella contea di Dixie, sempre in Florida.

Le previsioni: “Inondazioni catastrofiche”

Mentre nel sud della Georgia un 19enne è deceduto dopo che un grosso albero è caduto su un portico di una casa a Moultrie. Il ritmo lento della tempesta potrebbe portare “inondazioni catastrofiche”, ha dichiarato Jamie Rhome, vice direttore del centro uragani. Ma se il peggio sembra ormai passato, l’allerta resta ancora alta sulla costa. Secondo le previsioni degli esperti, la tempesta sfiorerà oggi e domani la costa, inondando il sud-est della Georgia, South e North Carolina, prima di spostarsi nell'entroterra vicino alla costa della Carolina del Sud nella giornata di giovedì. "Questo è un rischio di livello quattro su quattro per piogge", ha spiegato Michael Brennan, direttore del National Hurricane Center (NHC): "Ciò provocherà piogge estreme con il potenziale di inondazioni catastrofiche lungo le zone costiere della Georgia, della Carolina del Sud, fino alla Carolina del Nord", ha aggiunto.

Stato di emergenza in Florida, 250mila senza elettricità

In Florida, ieri sera circa 150.000 case e aziende erano senza corrente. Altri 36.000 residenti in Georgia e Carolina del Sud sono rimasti al buio. Oggi, fa sapere il governatore Ron DeSantis, sono circa 250.000 i residenti rimasti senza elettricità. Il presidente Joe Biden ha approvato lo stato di emergenza per la Florida, consentendo di accelerare gli aiuti federali. DeSantis ha attivato la Guardia nazionale, con oltre 3.000 membri mobilitati. A luglio, almeno 18 persone sono state uccise dall'uragano Beryl che ha attraversato i Caraibi prima di colpire gli stati meridionali degli Stati Uniti, Texas e Louisiana.

La droga depositata sulla costa dall'uragano Debby (foto X Samuel Briggs)

Debby trascina sulla costa maxi carico di droga

Oltre ad avere portato morte e devastazione, l'uragano Debby ha depositato sulla costa della Florida cocaina per un milione di dollari. Lo US Border Patrol ha annunciato che Debby ha portato 25 pacchetti di stupefacente sulla costa delle isole Keys, dove sono notati da un passante che ha contattato le autorità. La polizia di frontiera americana ha sequestrato la droga. La spedizione intercettata dall'uragano aveva un valore di mercato di oltre un milione di dollari, come ha dichiarato l'agente Samuel Briggs su X.