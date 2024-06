Ucraina, Russia: “Gli Usa vogliono ulteriori spargimenti di sangue”. Austin: sopravvivenza di Kiev in bilico

12:02

Armi a Kiev, nuovo affondo di Mosca

La portavoce della diplomazia russa, Maria Zakharova, ha criticato le forniture di armi occidentali all'Ucraina accusando gli Usa di volere "ulteriori spargimenti di sangue" in Europa. "La pompa isterica dell'opinione pubblica occidentale con la tesi sulla presunta 'imminente aggressione contro i paesi occidentali' da parte della Russia significa solo una cosa: l'amministrazione Biden ha bisogno di ulteriori spargimenti di sangue nel continente europeo per evitare che il proprio governo e l'economia americana crollino", ha dichiarato su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri della Russia, come riporta la Tass.