Ucraina, news in diretta: missili e droni su Dnipro. Mos ca: “F-16? Sforzi occidentali sono inutili”

10:00 Bombardamento russo a Dnipro: il bilancio di feriti e danni Le forze russe hanno bombardato la scorsa notte la regione ucraina di Dnipropetrovsk con missili da crociera e droni, ferendo diverse persone, danneggiando edifici, provocando incendi e distruggendo almeno 25 automobili e due autobus parcheggiati. Lo scrive l'agenzia ucraina Ukrinform. Nella località di Hilarionivska, colpita da un drone, sette persone sono rimaste ferite e due donne, di 52 e 70 anni, sono ricoverate in ospedale. Un ferito, scrive il sito, un uomo di 27 anni ricoverato in condizioni non gravi, nel distretto di Dniprovsky. Colpita anche un'azienda a Dnipro. Le difese antiaeree ucraina, scrive ancora Ukrinform, affermano di avere abbattuto nella notte 15 droni e 4 missili da crociera nella regione, anche se alcuni di essi sono riusciti a filtrare.

10:11 L’esercito di Kiev: “Bakhmut distrutta, ma non conquistata” Il Comando delle forze per le operazioni speciali ucraino ha rilasciato un video e foto che mostrano la distruzione di Bakhmut, nel Donetsk: "La città oggi. I nostri soldati sono partiti per una missione di combattimento attraverso una città distrutta ma non conquistata", dichiara il Comando, citato da Ukrainska Pravda che pubblica le immagini. "I nostri occhi a Bakhmut: un operatore di droni che non solo controlla la posizione del nemico e corregge la nostra artiglieria. Cattura anche il modo in cui la città viene uccisa dalle forze di occupazione russe", dice il Comando.

10:16 Mosca: “Gli F-16? Gli sforzi occidentali sono inutili” Il piano dell'Occidente di fornire all'Ucraina jet da combattimento F-16 di fabbricazione statunitense e di addestrare i piloti ucraini “è completamente inutile. Le nostre capacità consentono di raggiungere indiscutibilmente ogni obiettivo dell'operazione militare speciale”. Lo afferma il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov, come riporta Interfax. “Nessun attacco alla sicurezza della Federazione Russa, indipendentemente dalla portata di tali misure adottate dall'Occidente collettivo guidato dagli Stati Uniti, porterà al risultato cercato dall'Occidente”, ha dichiarato Ryabkov ai giornalisti.

10:22 Aiea: “Situazione a Zaporizhzhia è estremamente vulnerabile” Il direttore generale dell'Aiea Rafael Mariano Grossi in un tweet ha affermato che la situazione nella centrale nucleare di Zaporizhzhia "è estremamente vulnerabile, questa situazione non può continuare", dopo che il sito dovuto disconnettersi dalla rete elettrica ucraina. "La centrale questa mattina è scollegata dalla rete elettrica esterna per la settima volta durante il conflitto, sta usando adesso generatori diesel di emergenza per l'alimentazione; la situazione della sicurezza nucleare dell'impianto è estremamente vulnerabile. Dobbiamo decidere di proteggere l'impianto ora: questa situazione non può continuare", ha scritto.

10:41 Mosca: “Giusto paragonare Hiroshima a Bakhmut: entrambe distrutte da Usa” Volodymyr Zelensky ha "paragonato Hiroshima distrutta dalla bomba atomica americana ad Artyomovsk, ed ha fatto bene perché la Casa Bianca ha orchestrato entrambe le cose". Così la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, commenta su Telegram, le parole del presidente ucraino a margine del vertice del G7, usando il nome russo di Bakhmut. Zelensky ieri, dopo la visita al memoriale di Hiroshima, ha detto che le immagini della città giapponese distrutta dalla bomba atomica ricordano quelle dei Bakhmut e delle altre città ucraine rase al suolo dall'inizio dell'invasione russa.

11:10 Kiev: “720 soldati russi uccisi in un giorno” La Russia ha perso nell'ultimo giorno 720 uomini, facendo salire a 203.880 le perdite fra le sue fila dal giorno dell'attacco di Mosca all'Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di 203.880 uomini, 3.785 carri armati, 7.407 mezzi corazzati, 3.278 sistemi d'artiglieria, 565 lanciarazzi multipli, 327 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 309 aerei, 294 elicotteri, 6.129 autoveicoli, 18 unità navali e 2.830 droni.

11:25 Borrell: "Sanzioni G7 contro la Russia vengano implementate presto" L'Alto rappresentante della politica estera dell'Unione europea Josep Borrell ha detto di augurarsi che "presto possano essere implementate le sanzioni decise dal G7 nei confronti della Russia". In particolare, ha affermato a Bruxelles per il Consiglio degli Affari Esteri, intende presentare "proposte concrete per attuare la decisione del G7 su nuovi tipi di sanzioni contro la Russia".