Tunica bianca e preghiere . Ghali pellegrino alla Mecca

In pellegrinaggio alla Mecca, città santa per i musulmani. Il cantautore Gahli, nell’anno sconvolto dalla guerra a Gaza e dalle tensioni religiose, si è recato nel luogo dove secondo la tradizione islamica è nato il profeta Maometto. Nella città dell’Arabia Saudita si riuniscono ogni anno, per il Ramadan, milioni di fedeli da tutto il mondo. Il rapper ha pubblicato una sua foto su Instagram: lo si vede in preghiera davanti alla Pietra Nera, mentre indossa la tradizionale tunica bianca dei pellegrini, a simboleggiare l’uguaglianza di tutti gli uomini dinanzi a Dio. "Il Ramadan è il periodo per vivere la gratitudine che ho per Dio", ha scritto Ghali su Instagram.