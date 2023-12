Trump escluso dalle primarie 2024 del Maine. Le accuse: “Falsi certificati elettorali per bloccare la vittoria di Biden”

Washington, 29 dicembre 2023 – Donald Trump squalificato dalle primarie repubblicane del Maine, il secondo Stato americano a escludere il tycoon dalla competizione elettorale del 2024. Lo ha deciso la segretaria di Stato, Shenna Bellows, che ha dichiarato in una sentenza che gli eventi del 6 gennaio 2021 “si sono verificati per volontà, conoscenza e sostegno del Presidente uscente”.

Bellows ha aggiunto: “La Costituzione degli Stati Uniti non tollera un assalto alle fondamenta del nostro Governo”. A creare il precedente era stato il Colorado, che nelle scorse settimane ha vietato all’ex presidente di presentarsi alle primarie per all’insurrezione di Capitol Hill.

Il portavoce di Trump: “Tentativo di furto elettorale”

“Decisione atroce. Stiamo assistendo in tempo reale al tentativo di furto di un'elezione”. Lo afferma Steven Cheung, il portavoce della campagna elettorale di Donald Trump, criticando la Segretaria di Stato del Maine, Shenna Bellows, per essere una sostenitrice del presidente Joe Biden.

“Falsi certificati elettorali”

Due giorni prima dei famosi fatti del 6 gennaio 2021 a Capitol Hill – quando i sostenitori di Trump assaltarono la sede del Governo degli Stati Uniti per protestare contro la sconfitta elettorale contro Biden – Donald Trump avrebbe cercato di far arrivare a Washington falsi certificati elettorali dal Michigan e dal Wisconsin per cercare di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden, e quindi capovolgere l'esito delle elezioni del 2020.

Lo riporta la Cnn citando alcune fonti, secondo le quali lo staff dell'ex presidente si è spinto anche a ipotizzare l'uso di aerei privati per far arrivare i due file nella capitale prima del 6 gennaio, giorno della certificazione della vittoria di Biden al Congresso statunitense. I falsi certificati avrebbero dovuto convincere l'allora vicepresidente Mike Pence a non certificare la vittoria di Biden.

