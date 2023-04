Trump è in tribunale “sotto arresto”: in corso l’udienza per il caso Stormy Daniels. Le news in diretta

New York, 4 aprile 2023 – E’ l’indictment day (il giorno delle accuse) per Donald Trump. L'ex presidente degli Stati Uniti, il primo incriminato nella storia del Paese, si è sonsegnato alle autorità per l’udienza di arraignment, cioè di notifica delle imputazioni, che sono 34. Il caso è quello che coinvolge Stormy Daniels, la pornostar che Trump avrebbe pagato (illecitamente, perché con i fondi della campagna elettorale) affinché non rivelasse pubblicamente di aver avuto rapporti sessuali con lui.

Il tycoon ha lasciato la sua Trump Tower poco dopo le 19 di oggi (orario italiano), diretto verso il palazzo della procura di Manhattan, dove è arrivato scortato dal Secret Service. Attualmente è in custodia della polizia e quindi tecnicamente è “sotto arresto”, sottolineano i media americani. L’inizio dell’udienza è previsto per le 20.15 in Italia: è in questa circostanza che gli verranno comunicate le accuse di cui dovrà rispondere. Contestualmente gli sarà chiesto se si dichiari o meno colpevole. Sappiamo quale sarà la risposta.

A questo punto il giudice della Corte Suprema Juan Merchan dovrà decidere se rilasciare Trump con o senza cauzione, la seconda opzione è la piàù probabile, prima di fissare la nuova udienza. Ma la detenzione è un’eventualità esclusa. E' rarissimo infatti che i giudici decidano la custodia cautelare per crimini 'white-collar', crimini finanziari come quello di cui è accusato.

L’udienza non sarà trasmessa in diretta tv, dato che il giudice Juan Merchan non ha accolto la richieste delle emittenti, a cui si opponevano i legali di Trump.

Subito dopo ci saranno le formalità di identificazione, il cosiddetto ‘processing’ , con la rilevazione delle impronte digitali e le foto segnaletiche. Ma questo passaggio potrebbe anche non rendersi necessario per Trump visto che l’ex presidente Usa non è considerato a rischio fuga. E’ escluso che venga ammanettato.

Trump dovrebbe uscire dal tribunale di Manhattan, scortato, sempre dagli agenti del Secret Service, che nei giorni scorsi hanno fatto sopralluoghi per individuare le vie di accesso, e di uscita dall'edificio, più sicure. Pare che Trump voglia invece presentarsi al pubblico già a New York per fare una dichiarazione, senza aspettare il rientro in Florida. Nella sua residenza resort, a Mar-a-Lago, intanto è tutto pronto per il discorso che l'ex presidente pronuncerà subito dopo il suo rientro davanti a un pubblico di sostenitori.