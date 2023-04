Melania Trump nella reggia di Mar a Lago: “Vive da separata in casa”

New York, 4 aprile 2023 - Melania Trump c’è ma a distanza: anche oggi che il marito Donald, l’ex presidente degli Stati Uniti, viene incriminato per i soldi alla pornostar Stormy Daniels. Fonti la descrivono furiosa e decisa a ignorare la faccenda. Finché può, almeno.

Nel Regno di Mar a Lago

L’ex first lady, 52 anni, non ha chiesto il divorzio dal tycoon come tutti i giornali del mondo avevano pronosticato e scritto all’indomani dell’addio alla casa Bianca, ma vive da separata in casa nella splendida tenuta di Mar a lago, in Florida, a Palm Beach. Dieci ettari di campi pettinati, piscine, campi da golf, mare, lago e tanto sole. Insomma una vita a colori sgargianti, come quelli sfoggiati nello splendido abito Gucci stile caftano, scelto per l’approdo in Florida, appena lasciata la Casa Bianca e il look total black di Washington, severo e distaccato.

Il figlio Barron e i genitori

Lontano dai riflettori, accanto ai genitori che si sono trasferiti dalla Slovenia e al figlio Barron, 17enne, ormai un ragazzone che sovrasta la madre fisicamente, sempre più simile al padre, irriconoscibile rispetto al bambino dei tempi della Casa Bianca. Queste sono le sue priorità, è il ritratto insistito dell’ex first lady.

I genitori dell’ex first lady, Viktor e Amalija Knavs, sono cittadini americani dall’estate 2018.

Il padre, 79 anni, due in meno di Trump, ha davvero una somiglianza fisica impressionante con Donald, sia nella corporatura che nel modo di vestire.

La sorella Ines

Definita la migliore amica di Melania, Ines è la sorella maggiore sconosciuta al grande pubblico, designer, erano insieme a Milano quando Melania ha iniziato la sua carriera di modella

La cena di poche sere fa

Sui social intanto i sostenitori rilanciano una foto della coppia a cena, a dimostrazione – è la tesi – del sostegno di Melania a The Donald. Ma sarà proprio così?

