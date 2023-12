Trump: “Io dittatore? Solo per il primo giorno, per chiudere i confini. Poi trivellare, trivellare, trivellare”

Washington, 6 dicembre 2023 - “Io dittatore? "Solo per il primo giorno", per chiudere i confini degli Stati Uniti ed avviare un'intesa attiva di trivellazione. Donald

Trump risponde così, in una town hall di Fox, agli allarmi che negli ultimi giorni si moltiplicano, molti proprio da parte di repubblicani anti-Trump, sul rischio che gli Stati Uniti possano scivolare in una dittatura in caso di un suo nuovo mandato alla Casa Bianca. "Voglio chiudere il confine e voglio trivellare, trivellare, trivellare, per il resto non sono un dittatore", ha detto l'ex presidente spiegando che farebbe il dittatore solo il primo giorno di mandato per realizzare queste due cose.

Donald Trump (Ansa)

Parole che hanno immediatamente provocato la reazione della campagna di Biden: "Donald Trump ci ha detto esattamente quello che farà se sarà rieletto e questa sera ha detto che sarà un dittatore dal primo giorno, gli americani dovrebbero credergli", ha detto la manager della campagna Julie Chavez Rodriguez.

"Joe Biden non ha le forze fisiche né mentali per candidarsi alle prossime presidenziali”, ha aggiunto Trump attaccando il presidente democratico che ha ammesso “se Trump non si fosse candidato, forse non mi sarei presentato per la rielezione".

E alla domanda su chi potrebbe sostituire Biden, se il presidente dovesse decidere di fare un passo indietro, il 77ennne ex presidente, ora candidato super favorito delle primarie repubblicane, ha indicato Gavin Newsom. "L'ho visto l'altra sera al dibattito - ha detto riferendosi allo scontro tv tra il governatore della California e Ron DeSantis, governatore della Florida e candidato alle primarie Gop - è scaltro, ma non ha i fatti, ho pensato che ha fatto bene".

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui