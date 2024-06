Tregua per Gaza, Hamas: “Sì ad accordo con fine della guerra e ritiro dell’esercito”. Israele: negoziati sotto il fuoco

Roma, 5 giugno 2024 – Momento di stallo sulla proposta di cessate il fuoco per Gaza avanzata dal presidente americano Joe Biden, nonostante il direttore della Cia, William Burns, e il consigliere speciale per il Medio Oriente, Brett McGurk, siano volati rispettivamente in Qatar e Egitto per tentare di imprimere l'accelerazione decisiva sull'intesa. Oggi il leader di Hamas, Ismail Haniyeh, fa sapere che l'organizzazione risponderà "in modo positivo e serio" a qualsiasi accordo di tregua che preveda anche la fine completa della guerra, il totale ritiro di Israele dalla Striscia e il rilascio di detenuti palestinesi in cambio della liberazione degli ostaggi israeliani. Ma il ministro israeliano della Difesa Yoav Gallan avverte: "Tutti i negoziati avverranno solo sotto il fuoco. Gli attacchi dell'Idf sono visibili su ogni fronte. Andremo avanti e logoreremo il nemico".

Alta tensione a Gerusalemme dove “diciotto persone sono state arrestate” durante la marcia della Bandiera, riferisce Ynet. Oltre ai cinque giovani ultranazionalisti arrestati oggi per aver lanciato oggetti contro i giornalisti nella Città Vecchia, altre 13 persone sono state arrestate per violenza, minacce contro agenti di polizia e disordini. Una persona è stata arrestata perché in possesso di un coltello, aggiunge la stessa fonte.

La controversa 'Marcia delle bandiere' organizzata per il 'Jerusalem Day', il giorno della riunificazione della città (Ansa)

