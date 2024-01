Il topolino ordinato di notte rimette tutto a posto. L’incredibile storia e il video

Roma, 9 gennaio 2024 - Avere un topolino ordinato in casa non è da tutti, ma a qualcuno è capitato, e la storia che ci racconta la Cnn ha dell'incredibile.

Tutto ha avuto inizio quando il postino in pensione Rodney Holbrook un giorno ha notato che il tavolo da lavoro, lasciato la sera con vari attrezzi e oggetti sparsi alla rinfusa sopra, la mattina seguente era stato rimesso in ordine: come per magia tutti le cose erano state riposte in una cassettina di legno. Un mistero che non lo faceva dormire e per vederci chiaro è dovuto ricorrere alla tecnologia.

Holbrook, che vive a Builth Wells, in una piccola cittadina nel Galles a nord della capitale Cardiff, ha quindi scompigliato il tavolo, piazzato una telecamera a visione notturna in bianco e nero, e ha atteso pazientemente il giorno seguente. E come da due mesi accadeva ogni mattino il tavolo era stato riordinato, e gli oggetti riposti della cassetta. Poi guardò il filmato e quello che vide fu incredibile, ha raccontato Holbrook alla Cnn: "Non potevo crederci quando ho visto che il topo stava riordinando, ha spostato ogni sorta di cose nella scatola, pezzi di plastica, dadi e bulloni".

L'ex postino quindi ha ammesso che d'ora in poi non rimetterà più in ordine nel capanno, tanto ci pensa il piccolo amico. Holbrook ha anche svelato che una cosa simile era accaduta anche a un suo amico nel 2019, e lui stesso lo aveva aiutato a scoprire il topolino che teneva in ordine il suo garage.