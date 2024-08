Forte tifone sta per abbattersi sul Giappone, centinaia di voli cancellati: fermi i treni proiettile

Tokyo, 15 agosto 2024 – Il Giappone si prepara all’arrivo del tifone e cancella voli e treni proprio nella settimana festiva dedicata al Bon Festival. "Il tifone Ampil si sta rapidamente rafforzando nel Pacifico mentre si sposta a nord verso il Giappone”, si legge sul sito del Japan Times. Si porterà al livello di un uragano di categoria 2 sulle isole Izu e sulle aree costiere delle regioni di Kanto e Tohoku”.

L’agenzia meteorologica giapponese prevede venti violenti e mare agitato da oggi fino a sabato con accumuli di pioggia fino a 200 millimetri in 24 ore. La regione di Tokyo sarà interessata dalla perturbazione che tuttavia colpirà con più veemenza le aree che si affacciano sul Pacifico. C’è il rischio di inondazioni e frane. Domani la tempesta raggiungerà il clou della sua forza, nella notte fra sabato e domenica invece perderà potenza spostandosi verso Est.

Il percorso stimato del tifone Ampil (Agenzia meteorologica giapponese)

Centomila passeggeri a terra

Imponenti le ripercussioni per i trasporti. La compagnia Ana (All Nippon Airways) ha cancellato circa 280 voli nazionali in programma per domani, lasciando a terra più di 60mila passeggeri mentre Japan Airlines ne fatti slittare 191 nazionali e 26 internazionali, con 38.600 viaggiatori coinvolti. Negli scali di Tokyo Haneda e Narita è atteso il caos.

Nella regione di Tokyo si fermano anche i cosiddetti treni-proiettile della Shinkansen, il corrispettivo della nostra Alta Velocità (ma molto più puntuale). La circolazione sarà interrotta venerdì, anche sulla trafficata linea tra Tokyo e Nagoya. Anche le corse sulla linea Nagoya - Shin-Osaka saranno significativamente ridotte, ritardi e cancellazioni sono attese sulle linee Akita and Hokuriku così come la Tohouku line, la Yamagata line. Interruzioni sulla Joetsu line.

"Invitiamo la popolazione a tenersi informata sugli avvisi di evacuazione e ad adottare misure tempestive per mettersi in salvo", ha detto ai giornalisti il ministro per la gestione dei disastri Yoshifumi Matsumura.

La buona notizia è che in Giappone è stata nel frattempo revocata l’allerta per il mega terremoto.