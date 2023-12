Devastante terremoto in Cina: magnitudo 6.2, almeno 118 morti. Taiwan offre il suo aiuto a Pechino

Pechino, 19 dicembre 2023 – Si fa via via più drammatico il bilancio del devastante terremoto che ha colpito questa notte la Cina. Gli ultimi bollettini parlano di almeno 118 morti, con la conta delle cifre che si teme sia destinata inesorabilmente a salire. La scossa di magnitudo 6.2 ha colpito in particolare la provincia di Gansu, dove si contano 105 vittime e 199 feriti. Una quindicina di morti viene segnalata nella vicina provincia di Qinghai. In totale i feriti sarebbero già più di 400. Ma anche in questo caso i numeri sono un vago indice del disastro: ci vorranno giorni, se non settimane, per valutare l’entità dei danni provocati dal sisma.

La terra ha tremato alle 23.59 di ieri (ora italiana), il China Earthquake Networks Center localizza l’epicentro a Liugou. Alla prima scossa, violentissima, ne sono seguite altre.

L’articolo segue sotto la mappa

A complicare i soccorsi le temperature siderali, mentre diversi blackout rendono ancora più difficile le operazioni di salvataggio fra le macerie. Nella zona manca anche l’acqua. L’agenzia di stampa statale Xinhua parla di 6.381 case danneggiate solo a Jishishan (Gansu). E riferisce di migliaia di persone che si sono riversate fuori dalle loro abitazioni, in preda al panico, al momento del terremoto.

Il governo di Pechino è già corso ai ripari: stanziati 200 milioni di yuan (circa 25 milioni di euro) per le province colpite. Al momento i media ufficiali cinesi non segnalano vittime dopo la scossa di magnitudo 5.5 che alle 9.46 di oggi, ora di Pechino, ha colpito la regione di Xinjiang, sempre nel nordovest del gigante asiatico.

CHINA EARTHQUAKE

Taiwan

In uno scenario di tale drammaticità, fa comunque notizia il cordoglio espresso dalla presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen. L’isola, da sempre in conflitto – più o meno esplicito – con Pechino si è offerta di fornire assistenza al gigante asiatico. "Le mie più sentite condoglianze a tutti coloro che hanno perso i propri cari nel terremoto nel nordovest della Cina - si legge in un messaggio su X - Preghiamo affinché tutte le persone colpite ricevano l'assistenza di cui hanno bisogno e speriamo in una ripresa rapida. Taiwan è pronta a offrire assistenza nella risposta al disastro". La Cina considera Taiwan una "provincia ribelle" da "riunificare". Il 13 gennaio prossimo sull’isola, di fatto indipendente, sono in programma le elezioni.

La mano tesa giunge nel giorno in cui il ministero della Difesa Nazionale di Taipei denuncia una nuova incursione di un pallone aerostatico cinese dentro i propri confini, intercettato mentre attraversava la delicata linea mediana che separa i due Paesi.