La tempesta Darragh sferza la Gran Bretagna: un morto e in migliaia al buio. Venti a 150 chilometri orari

Roma, 7 dicembre 2024 - La tempesta Darragh sferza la Gran Bretagna: un uomo è morto, schiacciato da un albero nel suo furgone mentre percorreva una superstrada nel Lancashire, mentre sono 177 mila le case rimaste senza elettricità in Inghilterra, Scozia e Galles. Nel Regno Unito la tempesta ha portato venti fino a quasi 150 chilometri orari, secondo quanto riportano i media britannici.

I danni della tempesta Darragh in Gran Bretagna

Circa tre milioni di persone che abitano sulla costa ovest del Galles e nel sud-ovest dell'Inghilterra, inclusa la zona di Bristol, sono state invitate, con messaggi urgenti sui cellulari, a restare chiuse in casa per la tempesta. La tempesta, secondo il Met Office britannico, porta disagi notevoli. La gente è anche invitata ad agire per far fronte a possibili black-out elettrici. Secondo la rete elettrica nazionale (National Grid), oltre 22.000 abitazioni del Galles alle 6.00 locali (le 7.00 italiane) erano senza elettricità, mentre almeno 12.000 sono le abitazioni colpite dallo stesso problema sulla zone costieri inglesi. Oggi Darragh dovrebbe coprire quasi interamente la costa britannica occidentale, esclusa la Scozia e le isole Ebridi, ma inclusa l'Irlanda del Nord, anche se il livello di allarme, passata la notte, è calato da rosso a giallo.