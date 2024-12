La più antica tavoletta dei Dieci comandamenti venduta all’asta per oltre 5 milioni di dollari. Sarà donata a Israele

Roma, 19 dicembre 2025 - Oltre 5 milioni di dollari è stata battuta all'asta da Sotheby's la più antica tavoletta in pietra con l'iscrizione dei Dieci Comandamenti. Il prezioso manufatto, risalente a un periodo tra il 300 e l'800 d.C., sarà donato dall'acquirente, rimasto anonimo, a un'istituzione dello Stato di Israele.

Sotheby's stimava 2 milioni al massimo

La casa d'aste aveva inizialmente stimato il valore della tavoletta a una cifra compresa tra 1 e 2 milioni di dollari. Alla fine è stata aggiudicata per il prezzo di 5.040.000 dollari, commissioni comprese. La tavoletta è di marmo ed è incisa in caratteri paleoebraici. Pesa 52 kg, è alta 60 centimetri, e si stima abbia circa 1.500 anni.

La tavoletta dei Dieci Comandamenti risalente a un periodo tra il 300 e l'800 d.C.

Per trent’anni pietra del pavimento di una casa

La sua scoperta risale al 1913 durante gli scavi ferroviari lungo la costa meridionale della Terra d'Israele, dove sorsero le prime sinagoghe, moschee e chiese. Ma non fu subito riconosciuta e finì per trent'anni come pietra da pavimentazione all'ingresso di una casa locale, con l'iscrizione rivolta verso l'alto e continuamente calpestata.

Riconosciuta nel 1943

Fortunatamente nel 1943 uno studioso che ne entrò in possesso la riconobbe come un importante Decalogo samaritano contenente i precetti divini, centrali per molte fedi. Un oggetto sacro che potrebbe essere stato originariamente esposto in una sinagoga o in un'abitazione privata.

Solo 9 comandamenti, uno cambiato

Il testo di 20 righe incise sulla pietra riportano versetti biblici attribuibili sia alle tradizioni cristiane che a quelle ebraiche. Particolare interessante per gli studiosi il fatto che contenga solo nove dei 10 comandamenti, senza "Non pronuncerai il nome del Signore invano", ma includendo invece la nuova direttiva di adorare sul Monte Gerizim un luogo sacro specifico per i Samaritani.

Sotheby's: “Il risultato ne riflette l’importanza”

Il portavoce di Sotheby's, Richard Austin ha commentato: "Questa straordinaria tavoletta non è solo un manufatto storico di enorme importanza, ma anche un legame tangibile con le credenze che hanno contribuito a plasmare la civiltà occidentale". Aggiungendo: "Il risultato riflette l'importanza senza precedenti di questo manufatto".