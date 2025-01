Svezia, ucciso l’uomo che bruciò il corano nel 2023

Stoccolma, 30 gennaio 2025 – Ucciso, a colpi di arma da fuoco in circostanze ancora da chiarire. L'uomo che nel 2023 bruciò una copia del Corano, provocando violente proteste in molti paesi islamici, è stato ammazzato a colpi d'arma da fuoco in Svezia. Lo ha detto la polizia.

La polizia non ha ufficialmente identificato l'uomo ucciso, ma per i media svedesi di tratta di Salwan Momika, un rifugiato iracheno di 38 anni che divenne noto per aver bruciato pubblicamente copie del Corano in Svezia.

Salwan Momika, che bruciò il Corano nel 2023, è stato ucciso in Svezia, scatenando nuove tensioni

Momika è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nel suo appartamento a Södertälje, secondo quanto riportato da SVT, la televisione di stato svedese. L'omicidio è avvenuto nella tarda serata di mercoledì, quando la polizia è stata allertata per colpi d'arma da fuoco in un'abitazione nel quartiere di Hovsjö a Södertälje. All'interno dell'appartamento, gli agenti hanno trovato Momika con ferite da arma da fuoco. L’uomo è stato trasportato in ospedale, ma non è sopravvissuto.

Un tribunale di Stoccolma avrebbe dovuto decidere oggi se Salwan Momika, un iracheno cristiano che ha bruciato Corani in una serie di proteste, fosse colpevole di incitamento all'odio etnico. Il tribunale ha rinviato la sentenza, affermando che "uno degli imputati è morto”.