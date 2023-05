Spari in una fabbrica Mercedes. Terrore in Germania, due morti. Il killer puntava ai capisquadra

Un uomo di 53 anni è stato arrestato in seguito agli spari esplosi stamani in una fabbrica di Mercedes Benz, a Sindelfingen, nel Land dewl baden Wuerttemberg, in Germania. Lo ha detto il portavoce della Procura di Stoccarda, secondo quanto riferisce la Dpa.

Il bilancio è di due vittime. Si tratta di due 44enni (è infatti deceduta anche la seconda persona che inizialmente era stata ricoverata ed era gravemnete ferita) Lo ha affermato la polizia locale. Secondo gli inquirenti a colpire sarebbe stato un solo aggressore.

Secondo la Bild, che cita alcuni dipendenti dello stabilimento, il killer, subito arrestato, avrebbe aperto il fuoco nell'area degli uffici dei capisquadra. Lo sparatore, 53 anni, sarebbe un dipendente esterno di una società di logistica.