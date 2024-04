Scozia, si dimette il premier Humza Yousaf: cosa è successo. Fatale lo stop al piano taglia Co2

Roma, 29 aprile 2024 - Terremoto politico in Scozia. Dopo rumors, smentite e annunci, arrivano oggi le dimissioni del primo ministro Humza Yousaf, leader del partito indipendentista Snp. L’ormai ex premier ha comunicato la sua decisione nel corso di una conferenza stampa a Edimburgo.

Lascia così la guida dell'esecutivo locale dopo soli 13 mesi dalla sua nomina e prima di affrontare questa settimana il voto in due mozioni di sfiducia presentate dagli esponenti d'opposizione del partito conservatore e da quelli laburisti.

Dopo la fine dell’alleanza tra Snp e Verdi scozzesi, Yousaf non avrebbe quasi sicuramente retto alla conta dei voti nell'assemblea parlamentare di Holyrood.

A far saltare il 'Bute House Agreement', l’accordo di maggioranza con i Verdi, è stata la decisione del premier di annullare i piani per ridurre entro il 2030 le emissioni di CO2 del 75 per cento, rispetto ai livelli del 1990.

Yousaf nei giorni scorsi sembrava non voler mollare, convinto di poter guidare comunque un governo di minoranza senza i Verdi, che lo hanno accusato di ''svendere le generazioni future'' a spese del clima.

L'Snp conta 63 seggi sui 129 nel Parlamento di Edimburgo, decisivo sarebbe stato il sostegno della deputata dell'Alba Party, Ash Regan, partito nazionalista che si era formato lo scorso ottobre in seguito a una scissione dal partito al governo. Ma Yousaf ha deciso di lasciare prima di andare alla conta, forse intuendo che poteva essergli comunque fatale.