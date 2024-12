Letizia di Spagna in visita in Italia: tutti i look della regina

Roma, 11 dicembre 2024 - Visita di Stato in Italia per il re Felipe VI di Spagna e la regina Letizia. I sovrani iberici sono atterrati ieri sera all'aeroporto di Fiumicino, oggi gli incontri ufficiali. Il primo al Quirinale. "I nostri Paesi hanno relazioni intense e sono molto amici", ha detto re Felipe al termine del colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Abbiamo condiviso una riflessione sul futuro dell'Ue in un contesto internazionale così insidioso. La nuova legislatura europea è chiamata a un compito di grande impegno ma ineluttabile, per una riforma complessiva dell'Ue che riguardi i metodi decisionali", ha detto, dal canto suo, Mattarella.

Il monarca, accompagnato dalla moglie, ha poi reso omaggio all'Altare della Patria. Quindi ha visto la premier Meloni, a Villa Doria Pamphili, per poi andare a parlare alle Camere riunite. Felipe ha iniziato il suo discorso in italiano: "Permettetemi di provare a dire qualche parole nella bellissima lingua italiana per esprimere la mia gratitudine al presidente Sergio Mattarella per il suo invito e la continua stima e attenzione nei confronti della regina e miei". Nel suo intervento ha poi parlato di flussi migratori e delle sfide che attendono l'Europa.

Tanti appuntamenti (anche quello con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri). Sempre assolutamente impeccabile al suo fianco Letizia. La regina ha sfoderato tre diversi look per i vari momenti di questa visita italiana.