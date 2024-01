Rotta per la Luna, . Peregrine verso il lancio. È il primo lander privato

A Cape Canaveral è tutto pronto per la missione che potrebbe scrivere una nuova pagina dell’esplorazione lunare. Alle 8,18 italiane di domani è previsto il lancio del primo veicolo privato destinato a posarsi sul suolo lunare, il lander Peregrine dell’azienda americana Astrobotic, segnando un altro passo in avanti lungo la strada del programma Artemis promosso dalla Nasa per il ritorno alla Luna. La missione si chiama Cert-1 e con l’allunaggio, previsto il 23 febbraio, un veicolo americano tornerebbe a posarsi sulla Luna a oltre mezzo secolo dall’ultima missione del programma Apollo, la 17, che nel 1972 chiuse la corsa alla Luna.

È un’impresa alla quale hanno contribuito 7 Paesi, dal Giappone al Messico. Un’altra novità del lancio di domani è il debutto del razzo Vulcan, anche questo costruito da un privato, l’azienda United Launch Alliance; alto quasi 62 metri e dal diametro di 5,4 metri, ha due motori, chiamati Be-4 e costruiti dalla Blue Origin, ed è alimentato a metano liquido.