Israele, il saggista Eschenazi: "Netanyahu è fuori controllo e ora il popolo si ribella"

"Quello che sta succedendo in Israele non si era mai visto in 75 anni di storia: la maggioranza silenziosa si è improvvisamente risvegliata e scende in piazza per difendere il suo diritto di vivere una vita laica e liberale". Gabriele Eschenazi, classe 1954, giornalista e saggista, vede "la ribellione della parte produttiva" del Paese, che finora "si manifestava solo durante le elezioni". Che cosa sta succedendo in Israele? E che cosa può succedere ancora? "Per la prima volta, una porzione importante della società, la parte produttiva, laica e liberale, si ribella a un progetto politico che vuole portare indietro il Paese. Si è improvvisamente risvegliata quella maggioranza silenziosa, moderata, che si esprimeva solo nel voto". Chi scende in strada protesta solo contro la riforma della giustizia – che comunque verrà rinviata – o c’è altro? "La riforma della Corte Suprema è solo un primo passo per poter avere poi le mani libere nel far approvare leggi e divieti cari all’estrema destra religiosa. Come il divieto di portare il pane negli ospedali durante la Pasqua ebraica, oppure l’esonero dei religiosi dall’esercito. D’altra parte l’ultradestra alleata con Netanyahu dice di voler governare secondo le leggi della Bibbia". Qual è l’obiettivo politico di...