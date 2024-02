Re Carlo ha il cancro, il principe Harry volerà a Londra senza Meghan

Londra, 6 febbraio 2024 – E’ arrivata ieri come un fulmine a ciel (quasi) sereno la notizia del tumore di re Carlo e sono subito cambiati gli equilibri all’interno della Casa reale britannica. A cominciare dai rapporti più delicati, quelli con il principe Harry, che appreso della malattia del padre, ha deciso che appena possibile volerà da solo a Londra. Secondo quanto riporta la Bbc, la moglie Meghan e i figli Archie e Lillibet resteranno nella loro casa in California.

La visita di Harry al padre, sottolinea la Bbc, fa sperare in una riconciliazione all'interno della famiglia reale britannica dopo le tensioni tra il più giovane dei principi con fratello William e con il Re.

Secondo quanto racconta il Daily Mail, il re ha chiamato personalmente il secondogenito per comunicargli la devastante notizia e il Duca di Sussex ha subito deciso di salire su un aereo per poter essere nel Regno Unito al più presto.

Il commentatore reale Richard Fitzwilliams ha detto: "Sono sicuro che Harry metterà da parte il passato in questo momento per questo problema serio. Per la famiglia reale, compresi i Sussex, è così importante che tutti vadano nella giusta direzione". Il re ha trascorso la notte scorsa a casa a Londra dopo aver iniziato un trattamento ambulatoriale per il cancro - mentre la famiglia e gli amici hanno rivelato che il monarca rimane "estremamente positivo" dopo la sua diagnosi shock. Resta inteso che il cancro è stato diagnosticato molto precocemente e la prognosi è buona.

Re Carlo e il principe Harry

Il primo ministro britannico Rishi Sunak si è detto "scioccato e triste" nell'avere appreso la diagnosi di cancro di re Carlo III. Il capo del governo di Londra ha detto alla Bbc di essere in parte confortato dal fatto che la malattia sia stata "presa in anticipo" ed ha auspicato una pronta ripresa del sovrano.

Sunak ha quindi confermato di mantenere "contatti regolari" con re Carlo, nonché la sua intenzione di "andare avanti come al solito". "Tutti i nostri pensieri sono con lui e la sua famiglia", ha spiegato Sunak, aggiungendo: "Sono in contatto regolare come sempre".

