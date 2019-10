Sydney, 20 ottobre 2019 - Da New York a Syndey senza scali, la compagnia aerea australiana Qantas ha completato il volo non-stop più lungo al mondo della durata di 19 ore e 16 minuti.

A bordo c'erano 49 passeggeri, quasi tutti dipendenti, e membri dell'equipaggio. Inoltre erano accompagnati da alcuni ricercatori universitari, che hanno studiato il modo di dormire e mangiare dei passeggeri, sorvegliando i livelli di melatonina, ormone del sonno.

Il volo sperimentale del Boeing 787-9 Dreamliner è una scommessa che potrebbe trsaformarsi in un successo commerciale. Il peso in cabina è stato ridotto per caricare quantità di carburante sufficiente per percorrere 16mila chilometri (secondo flightradar24.com 101 tonnellate di cherosene). Ai comandi si sono alternati quattro piloti.

Il test, il progetto si chiama Sunrise, è il primo dei tre voli previsti dal vettore australiano quest'anno. Il prossimo sarà il collegamento tra Londra e Sydney. Il Ceo di Qantas, Alan Joyce, spiega: "Questo volo è una novità davvero significativa per l'aviazione", e sottolinea: "La ricerca che stiamo facendo dovrebbe permetterci di trovare le soluzioni migliori per il massimo comfort possibile".

I passeggeri all'arrivo sono stati invitati a regolare i propri orologi sull'ora di Sydney e sono stati tenuti svegli sino all'arrivo della notte con esercizi fisici, caffeina e pasti speziati, serviti in uno spazio illuminato. Dopo sei ore hanno consumato un pasto ricco di carboidrati e sono stati invitati a non guardare tv o pc, infine le luci sono state abbassate per favorire la possibilità di addormentarsi. La ricercatrice Marie Carroll ha spiegato che questo metodo contribuisce a ridurre le conseguenze del fuso orario.

Ma qualche preoccupazione è stata espressa dalla Australian and International Pilots Association (AIPA), il sindacato dei piloti di Qantas, che ha dei dubbi sulle condizioni dell'equipaggio, e ha chiesto uno "studio scientifico di lungo termine" sull'impatto dei voli. Il più lungo tragitto aereo commerciale al mondo fino ad oggi era il collegamento fra New York e Singapore, di 18 ore e mezza, lanciato nel 2018 da Singapour Airlines.