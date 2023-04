“Punto da un insetto”: padre di 38 anni muore di sepsi. Cosa sappiamo

Roma, 3 aprile 2023 - Morto di sepsi a 38 anni con un terribile sospetto dei medici: che Brett Dymond, 38 anni, inglese, padre di due figli di 2 e 16 anni, sia stato infettato da un insetto carnivoro mentre faceva lavori di giardinaggio.

Come è morto Brett Dymond

L’uomo è morto in pochi giorni. La famiglia non ha avuto neppure il tempo di rendersi conto di quanto stava accadendo. Il 38enne faceva fatica a camminare e aveva le allucinazioni. Quindi si è accorto di una macchia su una gamba. La moglie ha raccontato che il giorno prima Brett aveva lavorato in giardino. All’ospedale per un controllo ma tutto è precipitato. Il padre 38enne è morto il 19 marzo, quel giorno in Inghilterra era la festa della mamma. La cerimonia funebre, hanno comunicato gli amici sui social, si terranno il 13 aprile.

La solidarietà verso la famiglia

Gli amici hanno fatto partire una raccolta fondi per le spese del funerale e per aiutare una famiglia devastata e impreparata a questa perdita.