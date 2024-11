"Pronto al cessate il fuoco". Zelensky: però Kiev nella Nato

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky (foto) in un’intervista a Sky News si è detto pronto a un accordo di cessate il fuoco con la Russia anche senza la restituzione immediata dei territori occupati da Mosca nel conflitto, ma a condizione che l’Ucraina abbia l’ombrello della Nato. "L’Ucraina può riportare indietro le regioni attualmente sotto il controllo russo in modo diplomatico", ha aggiunto. Intanto, il leader di Kiev ha annunciato il cambio al comando delle truppe di terra. La sostituzione, ha detto il presidente, è dovuta alla necessità di "migliorare in modo significativo le capacità di combattimento dell’esercito, garantire un addestramento di alta qualità del personale militare e realizzare approcci innovativi nella gestione".