Principe Andrea, cancellate le accuse di sesso con una minorenne

Londra, 7 aprile 2015 - Si chiude con il proscioglimento pieno ed il ritiro delle accuse la 'via crucis' iniziata ai primi di gennaio per il principe Andrea, terzogenito della regina Elisabetta, che era stato accusato di aver fatto sesso consapevolmente con una minorenne 17enne americana procuratagli da un suo controverso amico, il finanziere americano Jeffrey Epstein. Lo riferisce il tabloid britannico Sun. Il duka di York era stato accusato direttamente da Virginia Roberts, oggi 30enne, che aveva presentato una dichiarazione giurata in un tribunale della Florida.