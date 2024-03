La storia dell’uomo dal polmone d’acciaio. Paul Alexander è morto dopo 70 anni di lotta con la malattia

Dallas, 13 marzo 2024 – Paul Alexander, l’uomo nel polmone d’acciaio, è morto lunedì in Texas all’età di 78 anni, dopo aver lottato per tutta la vita contro la poliomielite. L’annuncio è stato dato sulla sua pagina di GoFoundMe.

La storia di Paul, noto anche come ‘Polio Paul’, è conosciuta in tutto il mondo ed è raccontata da tutti i quotidiani statunitensi. Dopo essere stato paralizzato dalla malattia da bambino, l’uomo è stato costretto a vivere per 70 anni all’interno del ‘polmone di ferro’, un macchinario che serve per la ventilazione artificiale e usato per tenere in vita le persone affette da poliomielite.

I primi sintomi riscontrati da Paul sono stati febbre e mal di testa, quindi è stato portato in ospedale e operato dai medici per rimuovere la sostanza mucosa che aveva riempito i suoi polmoni, dato che il suo corpo non era in grado di eliminarla. Dopo l’intervento il giovane è stato costretto a vivere in un ventilatore meccanico, fondamentale per aiutarlo nella respirazione. Paul non ha però rinunciato a vivere al massimo la propria esistenza: nonostante tutte le difficoltà, è riuscito a diplomarsi e a ottenere una laurea in legge, esercitando la professione in tribunale.

Non ha mai potuto passare lunghi periodi fuori dal macchinario, sviluppando, perciò, l’abilità di muovere una penna con la bocca per scrivere o usare il cellulare.

E nonostante la scienza negli anni sia progredita e siano state rese disponibili nuove attrezzature, Paul non ha mai voluto rinunciare al ‘pomone di ferro’ per questioni di abitudine. E’ riuscito però a imparare la tecnica del ‘frog breathing’ che gli ha consentito di respirare attraverso la gola, senza usare i polmoni, in modo da trascorrere brevi periodi fuori dalla macchina. Il vaccino contro la poliomielite, inventato nel 1955, non è riuscito a salvare Paul, costretto a vivere paralizzato dal collo in giù. L’uomo ha trascorso gli ultimi anni in una struttura medica di Dallas. Il fratello si è detto “molto grato nei confronti della gente che ha sostenuto la raccolta fondi di Paul, permettendogli di vivere gli ultimi anni senza stress”. Il denaro raccolto “verrà utilizzato per il finanziamento del suo funerale”.