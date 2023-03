Come il piccolo Buddha, il Dalai Lama sceglie un bimbo americano. E sfida ancora Pechino

Roma, 29 marzo 2023 – Ha otto anni, è nato negli Stati Uniti nella famiglia di un ricco uomo d’affari mongolo e sta già innervosendo la Cina, che rivendica anche i diritti sulla metempsicosi. La battaglia sulla successione del Dalai Lama si infiamma sulla testa di un bambino riconosciuto dal leader spirituale del buddismo tibetano come decima reincarnazione dell’ultimo grande venerabile maestro della Mongolia Khalkha Jetsun Dhampa. È già stato consacrato nel monastero di Gandan, nella capitale Ulan Bator. E sebbene non si tratti di una designazione, a Pechino stanno saltando i nervi. Non è un film ma una gigantesca questione geopolitica, anche se la storia assomiglia a quella raccontata da Bernardo Bertolucci in Piccolo Buddha. Jesse era un ragazzino di Seattle di nove anni intrappolato in una trama di sogni e presagi tra la meraviglia e il turbamento di mamma e papà. La trasmigrazione delle anime al cinema diventava una cosa plausibile: "Nel Tibet noi consideriamo la mente e il corpo come il contenuto e il contenitore... Ora la tazza non è più una tazza ma che cos’è il tè? - È ancora tè -. Esatto. Nella tazza, sul tavolo o sul pavimento si trasferisce da un contenitore all’altro,...