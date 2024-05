Palma di Maiorca, crolla terrazza di un ristorante: 4 morti e 25 feriti

Madrid, 23 maggio 2024 - E’ di 4 morti e 25 feriti il bilancio – ancora in aggiornamento – del crollo di una terrazza del ristorante Medusa Beach Club di Playa de Palma, a sud della capitale dell'isola, Palma di Maiorca, proprio mentre l'alta stagione turistica è in pieno svolgimento. I motivi sono ancora da accertare.

Al momento, a quanto riportano i media spagnoli, sarebbe stata identificata una sola delle quattro vittime: Abdoulaye Diop, un senegalese che fece notizia nel 2017 per aver salvato un bagnante.

A quanto si apprende al momento non risultano italiani coinvolti.

Dei feriti, sette sarebbero gravi, mentre potrebbero essere una decina le persone ancora sotto le macerie. Un testimone ha raccontato ai cronisti presenti sul posto di aver sentito il crollo: "Era come una bomba", ha detto. Il locale, secondo diversi residenti della zona, era stato ristrutturato "un paio di anni fa" e la parte crollata era adibita a chill out. Poco dopo aver appreso la notizia, molti curiosi, anche turisti, si sono avvicinati al cordone di polizia, e alcuni lo hanno addirittura aggirato, per avvicinarsi allo stabilimento crollato.