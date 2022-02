Roma, 2 febbraio 2022 - La variante Omicron 2 avanza e potrebbe arrivare a superare Omicron BA.1 nei contagi mondiali. Lo sostiene l'Oms, che sottolinea come la sottovariante BA.2 sia ancora più trasmissibile del ceppo originario, e "stealth", cioè invisibile, per la difficoltà di distinguerla dalla prima. Omicron conta diverse sottovarianti: BA.1, BA.1.1, BA.2 et BA.3.

Mentre la variante Omicron si accinge a prendere completamente il posto della Delta sul pianeta con oltre 86 milioni e 200mila contagi in quattro settimane, dato racconto dalla Johns Hopkins University, la sottovariante invisibile è stata rilevata in 57 Paesi. BA.2 rappresenta più della metà di tutti i casi di Omicron sequenziati, sostengono le Nazioni Unite. Negli ultimi 28 giorni il più alto numero di contagi in assoluto della sottovariante sono stati negli Stati Uniti, in Francia, India e Italia.

Ma Omicron e Omicron 2 fanno meno paura a molti governi così lo stesso Sudafrica, per primo colpito dall'ondata della nuova variante, ha deciso di togliere quasi tutte le forme anti Covid, ad esclusione delle mascherine, ancora richieste all'aperto e sui trasporti pubblici (ma non è più obbligatorio isolarsi dopo un contatto con un positivo se non si hanno sintomi). Anche Francia, Inghilterra, Danimarca e Norvegia hanno tolto l'obbligo delle mascherine all'aperto. Per danesi e norvegesi decadono proprio tutte le restrizioni, sebbene i contagi non siano calati.

In Israele il coordinatore nazionale anti-pandemia, Salman Zarka, ha confermato come la variante Delta non svolga più un ruolo di primo piano nell'epidemia del Paese, soppiantata dalla più contagiosa Omicron. E anche qui ci sono già 350 casi della sotto-variante Omicron BA.2.

Secondo l'esperta epidemiologa dell'Oms Maria Van Kerkhove: "Non c'è indicazione che ci sia un cambiamento nella gravità". Sulla nuova 'sorella' della famiglia al momento "i dati sono ancora piuttosto limitati", ma ci sono diversi studi in corso. "Il sottotipo Omicron Ba.2 è in aumento in Paesi come la Danimarca, l'India. Non abbiamo molte informazioni su questa sottovariante, ma alcuni dati suggeriscono che sia leggermente più trasmissibile della variante Ba.1", ha sottolineato la van Kerkhove. "Stiamo lavorando con migliaia di esperti nel mondo che sono in grado di tracciare questo virus e le sue varianti e sottovarianti, incluso Ba.2". L'esperta comunque suggerisce di non abbassare la guardi: "Negli ultimi 7 giorni sono stati segnalati all'Oms 22 milioni di casi, largamente guidati da Omicron. E sappiamo che i casi riportati sono una sottostima di quelli effettivi".

