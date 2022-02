Roma, 2 febbraio 2022 - Si attende nel pomeriggio il bollettino di oggi del ministero della Salute, con gli aggiornamenti sui contagi Covid in Italia. Nel frattempo, i primi dati dalle Regioni confermano la tendenza dei nuovi positivi in calo, in atto ormai da diversi giorni (qui i numeri dell'1 febbraio). A fornire un qaudro della pressione ospedaliera, invece, sono i dati Agenas: a livello nazionale l'occupazione delle terapie Intensive è al 16%, mentre al 30% quella di posti letto in area non critica.

Omicron 2, 'invisibile' e più contagiosa. Oms: "Si avvia a soppiantare Omicron 1"

Nel dettaglio, si tratta, per quanto riguarda le rianimazioni, di percentuali in calo in 12 Regioni, spiega l'Agenzia: Abruzzo (19%, -1%), Calabria (11%; -1%), Friuli Venezia Giulia (23%; -1%), Lazio (21%; -1%), Liguria (14%; -1%), Lombardia (13%; -1%), P.A. Bolzano (12%; -1%), Sicilia (16%; -1%), Toscana (18%; -2%), Umbria (12%; -1%), Valle d'Aosta (18%; -3%), Veneto (15%; -1%). Aumentano, invece, in Basilicata (8%; +2%), P.A. Trento (28%; +1%), Piemonte (21%; +1%), mentre restano stabili in Campania (11%), Emilia-Romagna (17%), Marche (24%), Molise (8%), Puglia (12%) e Sardegna (16%).

Sileri: "Gestire il Covid come l’influenza"

E' stata poi la Fiaso, Federazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere, a specificare che "i letti delle Rianimazioni Covid sono occupati per il 64% da soggetti non vaccinati, un dato ormai consolidato che conforta sulla efficacia del vaccino nella protezione dalle forme gravi della malattia da Covid". Tra i vaccinati finiti in rianimazione Covid, "la quasi totalità, l'88%, soffre di gravi comorbidità - ha aggiunto la Federazione -. Si tratta, per il 61% dei casi, di persone che avevano fatto il vaccino da oltre 4 mesi e non avevano ancora avuto la terza dose".

Immunità innata Covid: cos'è e come funziona

Sommario:

Sarà pubblicata qui la tabella con i dati di oggi non appena sarà disponibile

Regioni / Veneto

In Veneto "siamo davanti ad un calo importante" della curva pandemica. Lo afferma il presidente della Regione, Luca Zaia, in conferenza stampa dalla sede della Protezione civile regionale a Marghera. Nelle ultime 24 ore sono stati individuati 14.190 nuovi positivi, con un'incidenza del 9,98% su 142.124 tamponi effettuati. I soggetti attualmente positivi sono 208.908, i ricoverati 1.972 (-37), di cui 1.808 in zona non critica (-35) e 168 in terapia intensiva (-2). L'Rt è a 1, l'occupazione dell'area medica al 26%, "ma abbiamo una proiezione a 7 giorni al 24,2%", e quella delle terapie intensive al 17%, con "proiezioni a 7 giorni al 15%", conclude Zaia.

In Toscana sono 756.941 i casi di positività al Coronavirus, 7.758 in più rispetto a ieri (2.896 confermati con tampone molecolare e 4.862 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono il 1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 2,3% e raggiungono quota 606.323 (80,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 15.587 tamponi molecolari e 44.888 tamponi antigenici rapidi, di questi il 12,8% è risultato positivo. Sono invece 11.427 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 67,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 142.298, -4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.455 (23 in meno rispetto a ieri), di cui 97 in terapia intensiva (7 in meno). Oggi si registrano 33 nuovi decessi: 20 uomini e 13 donne con un'età media di 79,8 anni.

Sono 37 le vittime dell'infezione da Coronavirus segnalate nelle ultime ore in Puglia. Sono 7.141 i casi di contagio su 54.777 test processati. Si tratta del 13% del totale. La gran parte dei nuovi malati Covid è stata rilevata in provincia di Bari in cui si contano 2.155 positività in più rispetto a ieri. Seguono le province di Lecce con 1.726 nuovi casi, Foggia con 1.067, Taranto con 803, Bat con 651 e Brindisi con 628. Altri 71 casi riguardano residenti fuori regione e di altri 40 non è nota la provincia di residenza. Gli attualmente positivi sono 123.458 di cui 679 ricoverati in area non critica Covid e 36 in meno rispetto a ieri) e 61 in terapia intensiva (uno in meno rispetto a ieri)

In Umbria nelle ultime 24 ore ci sono 1.827 nuovi casi, contro i 2037 di ieri, mentre si registrano 3 decessi (ieri c'erano stati 8 morti). I ricoveri scendono da 228 a 225, di cui 9 in terapia intensiva (ieri 10 posti letto occupati). I tamponi antigenici eseguiti complessivamente dall'inizio della pandemia ad oggi sono 1.982674, 1466729 i molecolari. Isolamento contumacialeAumenta invece di nuovo il numero di cittadini in isolamento contumaciale: 22.113 contro i 21758 di ieri.

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 710.389 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.087 nuovi contagi, con una percentuale di positività dello 0,15%. Sono inoltre 18.371 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 2.410 casi (13,11%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 41 di cui 29 non immunizzate e 12 vaccinate mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 498. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 14 persone. I decessi complessivamente sono pari a 4.518, i totalmente guariti sono 206.180, i clinicamente guariti 573, mentre le persone in isolamento sono 63.360. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 275.170 persone

Sono 1.072 i positivi emersi in Basilicata nell'ultima giornata, dopo l'esame di 6.334 tamponi (molecolari e antigenici). Sono stati registrati altri tre decessi (uno di una persone residente in Puglia) e 819 guarigioni. Negli ospedali di Potenza e di Matera sono ricoverate 93 persone (una meno di ieri di ieri), cinque delle quali (tre a Potenza e due a Matera) sono curate in terapia intensiva.

In Molise si registra un aumento dei casi nelle ultime 24 ore, da 377 ai 526 nuovi positivi di oggi, mentre i decessi sono 2, rispetto ai 5 di ieri. Nella provincia autonoma di Bolzano i nuovi positivi sono in calo: da 2.700 di ieri ai 1.569 casi odierni, mentre si è registrato 1 decesso (1 anche ieri)