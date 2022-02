Roma, 1 febbraio 2022 - È atteso nel pomeriggio il nuovo aggiornamento sui contagi Covid in Italia con il bollettino di oggi del ministero della Salute. I primi dati confermano un'altra giornata di ampia diffusione dell'epidemia ma con una tendenza sul numero generale di positivi ancora in calo, in linea con gli sviluppi degli ultimi giorni (qui i dati del 31 gennaio). Nella valutazione dei dati odierni, come spesso accade il martedì, va considerato che in molti casi si sommano ai tamponi di ieri anche quelli della domenica, non processati nel giorno festivo, con quindi valori che possono sembrare "doppi" rispetto a quelli del lunedì.

Green pass rafforzato al lavoro: cosa cambia dal 1 febbraio

Immunità innata Covid: cos'è e come funziona il meccanismo che resiste anche a Omicron

Covid: cambia anche la patente. Le regole dal 1 febbraio

Proseguono ancora per 10 giorni, fino al 10 febbraio, l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto e la chiusura delle discoteche: è da decisione presa nel Consiglio del ministri riunito nel pomeriggio del 31 gennaio. È invece atteso per domani, mercoledì 2 febbraio, un nuovo decreto Covid di aggiornamento che comprenderà anche le nuove regole sulla scuola. Oggi intanto è scattato l'obbligo vaccinale per gli over 50 e l'obbligo di Green pass per entrare in poste, banche e librerie.

Sommario:

Sarà pubblicata qui la tabella con i dati di oggi non appena sarà disponibile

Regioni / Veneto

Il Veneto registra 16.045 nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore, un dato che pare confermare la lenta discesa della fase epidemica. Il martedì infatti è solitamente la giornata con i dati che risentono del trascinamento dei tamponi non processati la domenica (ieri c'erano stati solo 4.877 casi). Pesante invece il conteggio dei morti, 31 più di ieri, per un totale di 13.210 vittime. Gli infetti dall'inizio della pandemia salgono a 1.167.152. Lo riferisce il bollettino della Regione. Scendono nettamente gli attuali positivi: sono 216.210 (-31.303). Andamento del tutto differenziato negli ospedali per i ricoveri in area medica, che aumentano a 1.839 (+41), e diminuiscono in terapia intensiva, 170 (-10).

Altri 9.877 casi (età media 32 anni) e altri 24 morti per Covid in Toscana secondo il consueto rapporto delle ultime 24 ore. Il totale dei morti in Toscana sale a 8.287 persone dall'inizio dell'epidemia. I nuovi positivi portano a 749.183 il loro totale in regione dall'inizio della pandemia (+1,3% sul giorno precedente). I guariti crescono del 2,5% e raggiungono quota 592.686 (79,1% dei casi totali); nelle 24 ore sono stati 14.428 i guariti virali, a tampone negativo. Gli attualmente positivi sono oggi 148.210 (dato in calo, -3% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 1.478 (+1 persona il saldo su ieri, pari al +0,1%) di cui 104 in terapia intensiva (-8 persone il saldo, pari al -7,1%). Altre 146.732 persone positive sono in isolamento a casa (-4.576 persone su ieri pari al -3%). Ci sono inoltre 60.722 persone in quarantena domiciliare (-898 su ieri, pari al -1,5%).

Sono 6.167 i nuovi positivi al Covid rilevati nell'ultima giornata nelle Marche, dove il tasso di incidenza continua a scendere, arrivando a 2.317,09 su 100mila abitanti (ieri a fronte di 1.753 positivi, pochi come di consueto il lunedì, l'incidenza era 2.426,25, proseguendo un trend di discesa in corso da giorni). Sono 19.184 i tamponi analizzati nelle 24 ore, di cui 16.231 nel percorso diagnostico, per una positività del 38%. Le fasce di età più interessate dal contagio restano 25-44 anni con 1.656 positivi, 45-59 anni con con 1.406, 6-10 anni con 736; nella fascia di età 60-69 anni si contano 456 nuovi casi. I positivi nelle fasce di età da zero a 18 anni sono complessivamente 1.920.

Oggi in Puglia si registrano 8.595 nuovi casi di contagio al Covid-19 su 75.994 test giornalieri eseguiti (positività 11,3%). Sono 18 i morti nelle ultime 24 ore. Delle 130.631 persone attualmente positive 715 sono ricoverate in area non critica (ieri 728) mentre 62 in terapia intensiva (ieri 59).

In Sardegna si registrano oggi 792 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 3.981 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 31.488 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 32 (1 in meno del dato di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 386 ( 5 in più di ieri). Sono 22.540 i casi di isolamento domiciliare ( 507 in meno di ieri). Si registrano 5 decessi: una donna di 55 anni e un uomo di 86, residenti nella Città metropolitana di Cagliari; un uomo di 67 anni, residente nella provincia di Nuoro; due uomini di 63 e 80 anni, residenti nella provincia di Sassari.

Sono 1.499 i positivi emersi in Basilicata nell'ultima giornata, dopo l'esame di 7.892 tamponi (molecolari e antigenici). Sono stati registrati altri due decessi e 1.011 guarigioni. Negli ospedali di Potenza e di Matera sono ricoverate 94 persone (sette meno di ieri di ieri), sei delle quali (quattro a Potenza e due a Matera) sono curate in terapia intensiva.

In Molise i nuovi positivi sono 377, in aumento rispetto ai 211 del lunedì, i decessi Covid sono 5 (ieri 1) e i tamponi molecolari eseguiti sono stati 431. Nella provincia di Bolzano i nuovi positivi sono stati 2.700 (945 ieri), un decesso e 1.169 tamponi molecolari eseguiti.