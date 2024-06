Nuove sterline in vigore. Re Carlo sulle banconote

Le prime banconote con l’effigie di re Carlo III sono entrate da ieri in circolazione nel Regno Unito. L’immagine del sovrano è destinata così a sostituire gradualmente quella della defunta regina Elisabetta sui biglietti realizzati in polimero nei tagli da 5, 10, 20 e 50 sterline. Quelle con Elisabetta II restano in circolazione ed è previsto il ritiro solo se risultano danneggiate per ridurre al minimo l’impatto ambientale e finanziario, come chiesto da Buckingham Palace dopo la morte della sovrana.