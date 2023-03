Norvegia, media: 5 italiani coinvolti in una valanga, uno è morto. Gruppo partito da Vicenza

Roma, 31 marzo 2023 - Valanghe in Norvegia: un italiano è morto in un gruppo di cinque connazionali originari del Vicentino rimasti coinvolti in una delle quattro slavine abbattutesi oggi nel nord del Paese. Le vittime delle valanghe in totale sarebbero 4.

Il gruppo era partito dal Vicentino

Il gruppo di cinque italiani veniva dal Vicentino. Erano partiti dall’Italia in otto, ma tre non hanno partecipato all’uscita e stanno bene in albergo. La valanga a Lyngen è passata da Kavringtinden, una montagna alta 1289 metri che è una meta escursionistica popolare. La polizia è stata avvisata alle 14:46. Alcuni dei vicentini avevano gli zaini con airbag che li hanno tenuti ‘a galla’, altri hanno sbattuto contro alberi riportando contusioni di diversa gravità.

Il ferito più grave è in ospedale a Tromso. L’operazione di salvataggio ha presentato grandi sfide per i soccorritori. Le squadre di terra non sono entrate a causa delle condizioni meteorologiche. Un avviso di pericolo rosso è stato emesso sia per oggi che per domani a West Finnmark, North Troms, Lyngen, Tromso e Indre Troms.

Il post di Luca Zaia

Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha postato la notizia su Facebook. “Alcuni partecipanti all'escursione avevano gli zaini con airbag, che hanno consentito di rimanere in superficie nel momento in cui sono stati colpiti, mentre altri sono stati travolti in pieno dalla massa di neve. Sto seguendo quanto accaduto, in contatto costante con le strutture della #Farnesina”.

La conferma della Farnesina

La Farnesina ha confermato il decesso di un italiano. A quanto si apprende, la nostra ambasciata ad Oslo sta seguendo gli sviluppi in stretto raccordo con le autorità locali.

La mappa

La notizia sui media

Lo riporta il sito Aftenposten citando la polizia. Oltre alla vittima, altri due italiani sono rimasti feriti, uno gravemente mentre gli altri sono illesi.

La valanga sul picco Kavringtinden

Il gruppo si trovava a Lyngen sul picco Kavringtinden, una montagna di quasi 1.300 metri di altezza, meta degli escursionisti. Oggi, nella regione - riferiscono i media - si sono registrate valanghe anche in altre tre zone del Nord-Troms, con un bilancio complessivo di quattro morti.

Le dichiarazioni della polizia

“C’erano 5 persone di origine straniera in gita in zona – ha dichiarato Morten Pettersen, portavoce della polizia -. Possiamo confermare che una persona è deceduta”.

Lo stesso portavoce ha poi chiarito che le autorità stanno lavorando per identificare la vittima e contattare le autorità consolari, per informare le famiglie.

Il sindaco di Lyngen, Dan-Havard Johnsen, ha dichiarato ad AFP che il gruppo arrivava dall’Italia. Ma non ha confermato che la vittima fosse italiana.

Travolti casa e fienile

Un’altra valanga ha colpito l’isola di Reinoya, “dove una casa e un fienile sono stati trascinati in mare”, ha fatto sapere la polizia.

(Notizia in aggiornamento)