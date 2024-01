Scontro fra due treni nella metro di New York: almeno 8 feriti

New York, 4 gennaio 2024 – Scontro fra due treni nella metro di New York. L’incidente è avvenuto nei pressi della fermata sulla 96ma strada. Uno dei due è deragliato causando diversi feriti lievi, almeno otto. Lo riportano i media locali, sottolineando che le linee della metropolitana 1, 2 e 3 sono state bloccate mentre sono in corso le indagini per accertare quanto accaduto.