Discorso di Netanyahu, Capitol Hill assediato da migliaia di manifestanti. Kamala Harris non ci sarà

Roma, 24 luglio 2024 – Il Congresso, e anche la Casa Bianca, sono stati blindati per la visita di Benjamin Netanyahu. Le barriere di metallo sono state montate intorno ai due edifici, mentre miglia di persone si stanno radunando di fronte a Capitol Hill per protestare contro il discorso di oggi al Congresso del premier israeliano che domani andrà in visita alla Casa Bianca. A sostegno delle forze dell'ordine della capitale sono anche arrivate le forze speciali della polizia di New York con l'obiettivo, scrive il dipartimento di polizia newyorkese, di "estendere il bastione della protezione" intorno ai due edifici. Misure di sicurezza rafforzate e barriera anche al Watergate Hotel dove risiede Netanyahu.

Le manifestazioni

Già ieri circa 200 dimostranti sono stati arrestati mentre partecipavano al sit in organizzato nell'ingresso di un edificio di uffici del Congresso organizzato da Jewish Voice for Peace, organizzazione di ebrei americani che chiedono al fine del conflitto a Gaza che partecipa, insieme ad altri gruppi tra i quali organizzazioni palestinesi e islamiche, la manifestazione di contro Netanyahu di cui si chiede l'arresto, sulla base del mandato d'arresto spiccato dalla corte penale internazionale a maggio. Tra gli oratori attesi al rally di oggi la candidata alla Casa Bianca dei verdi, Jill Stein, e l'attrice e attivista Susan Saradon.

Kamala Harris non ci sarà

Sia Kamala Harris, vicepresidente e probabile futura candidata alle presidenziali per i democratici, sia Nancy Pelosi, ex speaker democratica alla Camera, non sranno oggi a Capitol Hill per il discorso di Netanyahu.

La Harris vedrà il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu domani, alla Casa Bianca. A renderlo noto è un comunicato della responsabile della comunicazione della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre. “Il presidente Biden accoglierà il primo ministro Benjamin Netanyahu il 25 luglio alla Casa Bianca. I leader discuteranno degli sviluppi a Gaza e dei progressi verso un accordo di cessate il fuoco e del rilascio degli ostaggi”, si legge nel comunicato ufficiale, che sottolinea anche “l'impegno ferreo degli Stati Uniti per la sicurezza di Israele”. Nella nota stampa si precisa che dopo il bilaterale i due leader incontreranno insieme “le famiglie degli americani tenuti in ostaggio da Hamas”. La vicepresidente incontrerà separatamente il primo ministro Netanyahu.

Cento deputati Dem boicottano Netanyahu

Oltre 100 parlamentari democratici, la maggior parte dei quali ha intenzione di boicottare il discorso del Primo Ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, al Congresso in programma oggi, stanno attualmente organizzando un evento nel seminterrato del Campidoglio con tre parenti degli ostaggi trattenuti a Gaza. "Questi sono israeliani che sono venuti qui, non per interferire nella politica presidenziale americana o per andare a visitare Mar-a-Lago o cose del genere. Sono qui per riportare a casa gli ostaggi, ed è per questo che siamo tutti qui", dice il deputato Jamie Raskin delle famiglie dei prigionieri in un affronto a Netanyahu, che incontrerà Trump in Florida venerdì. Efrat Machikawa, il cui zio Gadi Mozes è detenuto da Hamas, dice ai legislatori: "I cittadini non dovrebbero impegnarsi attivamente a dare voce ai loro cari che sono tenuti prigionieri in tunnel sotterranei. Questa avrebbe dovuto essere la prima priorita' dei nostri rappresentanti nel governo israeliano e del nostro primo ministro. Il fatto che siamo qui oggi significa che qualcosa non va per niente bene", dice mentre i legislatori annuiscono.