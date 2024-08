Nave da crociera bloccata a Belfast per un guasto, i passeggeri aspettano di partire da tre mesi

Roma, 29 agosto 2024 – Bloccati da tre mesi a Belfast perché la nave da crociera con cui sarebbero dovuti partire per una crociera intorno al mondo ha dei problemi meccanici. È la singolare odissea dei passeggeri della Odyssey, ormeggiata nel porto della città vicino ai cantieri navali Harland & Wolff, dove nel 1911 venne costruito il Titanic, affondato l'anno successivo nella sua prima e ultima traversata costata la vita a 1500 persone. Particolare niente affatto rassicurante, come il nome della nave, Odyssey, che potrebbe destare qualche preoccupazione rispetto ai tempi dell'attesa.

La Odyssey, gestita dalla compagnia americana Villa Vie Residences, avrebbe dovuto salpare dall'Irlanda del Nord il 30 maggio scorso per la prima tappa del suo lungo viaggio. Durata prevista: 3 anni. Costo della traversata: tra i 100 mila e i 900 mila dollari per un giro del mondo che prevede di toccare 425 porti e più di 100 isole in Europa, Asia e America.

Ma i passeggeri, di diverse nazionalità, invece di chiedere rimborsi o risarcimenti per un ritardo che ha già raggiunto i 90 giorni, hanno cercato di adattarsi al meglio alla situazione trascorrendo l'estate a Belfast. Possono andare a bordo della nave di giorno, godendo di una serie di servizi tra cui il ristorante e la piscina, ma devono sbarcare di notte e dormire nelle camere degli hotel pagate dalla compagnia di crociere.

Il viaggio di 1.301 giorni, per ora solo sulle carte nautiche e nei costosi biglietti pagati dai passeggeri della Odyssey, resta confermato. Lo sottolinea Mike Petterson, amministratore delegato di Villa Vie Residences, che ha garantito alla Bbc la partenza della nave entro la fine della prossima settimana.