Navalny, arrestato a Mosca l’avvocato che aveva aiutato la madre a riavere il corpo

Roma, 27 febbraio 2024 - E' stato arrestato a Mosca Vasily Dubkov, un avvocato del team di legali che rappresentava Alexei Navalny e che la scorsa settimana ha accompagnato la madre del dissidente morto in un carcere artico, mentre chiedeva alle autorità per la restituzione del corpo del figlio. Lo riporta la Reuters che cita Novaya Gazeta Europe e notiziario Sota.

Dubkov aveva accompagnato la madre di Navalny, Lyudmila, nella città artica di Salekhard dopo la morte di Navalny il 16 febbraio.

La mamma di Navalny accompagnata dall'avvocato dopo la morte del dissidente (Ansa)

Intanto il team e la famiglia del dissidente morto non riescono ad ottenere una stanza per l'addio pubblico all'oppositore, ha affermato oggi la sua portavoce, Kira Yarmysh, che ieri aveva lanciato un appello perché fosse messo a disposizione uno spazio. “Abbiamo chiamato la maggior parte delle agenzie funebri private e pubbliche, dei siti commerciali e delle sale funebri - ha scritto Yarmysh su X -. Da qualche parte dicono che la stanza è occupata. Da qualche parte si rifiutano di menzionare il nome Navalny. In un posto ci è stato detto direttamente che alle agenzie funebri era vietato lavorare con noi”.